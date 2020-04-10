«Разве я похожа на женщину, которой изменяет муж?»: Виктория Макарская порассуждала о неверности

В своем недавнем интервью порталу wday.ru Антон
и Виктория Макарские
рассказали, как проводят время на карантине. Не секрет, что для многих пар круглосуточное нахождение в четырех стенах – настоящие испытание отношений. Звездные супруги, прожившие вместе почти 21 год, поделились лайфхаками, которые помогают избежать ссор и проблем.
Виктория рассказала, что ее муж по-настоящему ценит понятие «семья», однако даже в такой идиллии бывают ссоры. Чтобы замечание не переросло в конфликт Виктория предпочитает переводить всё в шутку.
«Когда вижу какие-то проявления характера, о которых раньше не подозревала, просто включаю юмор, без которого, на мой взгляд, невозможны счастливая семейная жизнь и позитивная атмосфера в доме».
Макарская ранее уже рассуждала об изменах
, однако вновь решила вернуться к этой теме и заявила, что хоть и основательно подготовилась к такому сценарию, всё же решила для себя, что блуд – это некая антисанитария. Ни Антон, ни Виктория не могут допустить и мысли об этом в силу своей «брезгливости».
«Я основательно морально подготовилась к тому, что всяко в жизни бывает, а их, измен, так и не случилось. И Антон, и я очень брезгливые люди. Даже представить себе не могу, чтобы он позволил себе такую антисанитарию, как блуд. Ну и потом, посмотрите на мою наглую, счастливую и довольную физиономию. Разве я похожа на женщину, которой изменяет муж?»
Супруга Макарского рассказала, как нескучно им приходится проводить карантин. Виктория призналась, что у Антона настоящий комедийный дар.
«Практически никто не знает, что он обладает удивительным комедийным даром. Все привыкли воспринимать его в образе вечного героя-любовника, но я-то знаю его совсем другого. Была бы режиссером, снимала бы с ним только комедии. Мне кажется, он иногда много бубнит именно из-за нереализованности этого таланта».
Антон признался, что хотя они с женой и осознают печальную реальность, всё же оба наслаждаются возможностью побыть долгое время с семьей.
«При всех очевидных минусах сегодняшнего положения мы стараемся искать и плюсы. У большинства из нас катастрофический недостаток общения! И побыть такое долгое время дома всей семьей, если бы не карантин, вряд ли когда-нибудь еще получилось бы. Читаем книги, занимаемся спортом, смотрим фильмы, играем в разные игры, а главное — много разговариваем на абсолютно разные темы. Дети не понимают масштаба катастрофы, для них это как интересная игра, что-то выходящее за рамки привычной жизни. И очень важно это время провести с пользой, чтобы потом, когда эта трагедия закончится, они вспоминали бы это время и наши разговоры всю свою жизнь. И рассказывали бы своим детям о том, что видели, слышали и чувствовали в этот очень непростой период для всего мира».