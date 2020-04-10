«Я с нетерпением жду, когда стану мамой»: Леди Гага о планах на будущее

Леди Гага
стала главной героиней майского номера издания InStyle
. Певица и актриса не только примерила потрясающие платья именитых дизайнеров во время необычной съемки, но и откровенно порассуждала на тему депрессии, замужества, материнства и собственного будущего.
Актриса вспомнила, как в период депрессии обнаружила свои фотографии в прессе и поняла, что выглядит на них довольно неплохо. Она испытывала тревогу, однако ощущала, что окружающие совершенно не знают, что у нее внутри.
«В тот период, когда у меня была депрессия, я была в продуктовом магазине и увидела свои фотографии в газете. Я подумала, что выгляжу так, будто у меня все хорошо. Но в глубине души я испытывала чувство тревоги, и мир понятия не имел о том, как я себя чувствую. Или некоторые люди в этом мире. Мне не нравится использовать слово «мир». Это так эгоцентрично полагать, что весь мир думает обо мне или знает обо мне. Это не так».
У Гаги есть четкие планы на будущее. Однако свои благотворительные проекты артистка мечтает вести, имея под рукой надежного спутника жизни. Это остается для нее в приоритете.
«Брак. Больше музыки, больше фильмов, больше добрых дел в благотворительных целях. Я хочу больше заниматься благотворительностью. Я хочу помочь финансировать больше исследований о фибромиалгии, невропатической и хронической боли, и собрать целую команду врачей. У меня много надежд и я о многом мечтаю. Чего я на самом деле достигну, я понятия не имею, но я знаю, что буду делать это с людьми, которых люблю».
Она призналась, что планирует стать матерью. В материнстве основной задачей певица считает стремление правильно воспитать ребенка и обезопасить его.
«Могу с уверенностью сказать, что я бы хотела иметь детей. Я с нетерпением жду, когда стану мамой. Ведь это невероятно — то, что мы можем делать, не правда ли? Мы можем вырастить человека внутри себя. А затем, когда этот человек появится на свет, наша главная задача — обезопасить его и помочь ему остаться живым».