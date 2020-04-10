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Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство

10 апреля
2020 год

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10 апреля 2020
В недавнем интервью изданию «СтарХит», Глафира Тарханова рассказала, как ей удается совмещать воспитание детей и актерские будни.

Звезда сериала «Паромщица» призналась, что ей просто удается правильно распределять время в своем графике. С этой задачей ей помогает муж, Алексей Фадеев.

«Если понимаю, что сыновьям не хватает моего внимания, то делаю перестановку в рабочем графике. Мне кажется, любая работающая мама уделяет такое же количество времени своим детям, как и я. У меня бывают периоды, когда я работаю. Бывает, что много времени провожу с детьми. Мы привыкли к такому графику. Мой муж тоже актер и спокойно относится к этому».

Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство

Глафира пользуется временным перерывом в съемках и проводит время с семьей.

«Съемочный процесс закончился. Сейчас у меня есть пробы, проходящие в онлайн-режиме. По поводу остальных проектов ничего не могу сказать, так как пока ничего не понятно по срокам».

Из-за карантина актриса не успела съездить в больницу и проверить свое здоровье после того, как придерживалась диеты. Хотя многие фанаты уверены, что Глафира находится в идеальном состоянии, сама она считает, что все еще не пришла в нужную форму после родов.

«Не могу сказать, что быстро приходила в форму после появления на свет сыновей. Это происходило постепенно, так как увеличение веса при беременности тоже происходит постепенно. Никогда не сбрасывала вес резко. А недавно я сидела на диете, соблюдала пост. Хотела съездить по этому поводу в медицинский центр, но из-за сложившейся ситуации в стране не успела».
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Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство фотографии
Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство фотографии
Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство фотографии
Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство фотографии
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