Глафира Тарханова рассказала о том, как совмещает актерские будни и материнство

В недавнем интервью изданию «СтарХит»
, Глафира Тарханова
рассказала, как ей удается совмещать воспитание детей и актерские будни.
Звезда сериала «Паромщица
» призналась, что ей просто удается правильно распределять время в своем графике. С этой задачей ей помогает муж, Алексей Фадеев.
«Если понимаю, что сыновьям не хватает моего внимания, то делаю перестановку в рабочем графике. Мне кажется, любая работающая мама уделяет такое же количество времени своим детям, как и я. У меня бывают периоды, когда я работаю. Бывает, что много времени провожу с детьми. Мы привыкли к такому графику. Мой муж тоже актер и спокойно относится к этому».
Глафира пользуется временным перерывом в съемках и проводит время с семьей.
«Съемочный процесс закончился. Сейчас у меня есть пробы, проходящие в онлайн-режиме. По поводу остальных проектов ничего не могу сказать, так как пока ничего не понятно по срокам».
Из-за карантина актриса не успела съездить в больницу и проверить свое здоровье после того, как придерживалась диеты. Хотя многие фанаты уверены, что Глафира находится в идеальном состоянии, сама она считает, что все еще не пришла в нужную форму после родов.
«Не могу сказать, что быстро приходила в форму после появления на свет сыновей. Это происходило постепенно, так как увеличение веса при беременности тоже происходит постепенно. Никогда не сбрасывала вес резко. А недавно я сидела на диете, соблюдала пост. Хотела съездить по этому поводу в медицинский центр, но из-за сложившейся ситуации в стране не успела».