«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома

C началом карантина, когда миллионы людей остались без работы и оказались запертыми в доме со своими семьями, увеличение количества случаев домашнего насилия стало лишь вопросом времени. О необходимости ограничения продажи алкогольных напитков еще в конце марта заговорили руководители нескольких российских регионов и, например, в Забайкалье не стали долго думать и полностью запретили продажу алкоголя.
А жители Москвы и Московской области, не занятые на жизненно важном и системообразующем производстве, по-прежнему могут позволить себе 30-дневный запой на объявленных президентом «выходных».
Чем многие и заняты. Как, например, Павел Прилучный
, который разминается уже вторую неделю и смог добиться видимых результатов. Актёр, будучи в состоянии измененного сознания, устроил дебош, распускал руки и в лучших традициях Марата Башарова
(модус-операнди запойных алкоголиков более-менее однообразен)
выгнал без пяти минут бывшую жену и детей из дома в разгар карантина. О чём Агата Муцениеце
поведала в Инстаграм-аккаунте своей матери, так как телефон Агаты забрал Прилучный, перекрыв актрисе доступ в соцсети.
«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, и он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит «уезжайте на**р», так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу не выложить это видео, потому что у меня нет другого оружия, кроме публичности»
, - сквозь слёзы призналась актриса.
«Я даже не могу понять, где мой телефон. Но я завтра постараюсь купить новый и всё восстановить. Но просто знайте - что вот такой человек Павел. Представляете? В общем я никогда не хотела всё это выносить на публику, но у меня нет другого оружия. Если я не скажу об этом сейчас, это всё опять замолчится, опять всё прикроется, и человек опять будет нормальным. Мне надоело прикрывать его задницу. Он реально десять дней не просыхает, пьёт алкоголь в огромных количествах, видимо, токсины затмили ему мозг, и вот так случилось»
.
Судя по трижды повторенному "опять" и упоминаниями о замалчивании, подобные конфликты уже не раз происходили в семье Агаты и Павла. Ну что ж, кажется, только что мы узнали реальную причину их развода
.