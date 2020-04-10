Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома

10 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
10 апреля 2020
C началом карантина, когда миллионы людей остались без работы и оказались запертыми в доме со своими семьями, увеличение количества случаев домашнего насилия стало лишь вопросом времени. О необходимости ограничения продажи алкогольных напитков еще в конце марта заговорили руководители нескольких российских регионов и, например, в Забайкалье не стали долго думать и полностью запретили продажу алкоголя.
А жители Москвы и Московской области, не занятые на жизненно важном и системообразующем производстве, по-прежнему могут позволить себе 30-дневный запой на объявленных президентом «выходных».

«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома

Чем многие и заняты. Как, например, Павел Прилучный, который разминается уже вторую неделю и смог добиться видимых результатов. Актёр, будучи в состоянии измененного сознания, устроил дебош, распускал руки и в лучших традициях Марата Башарова (модус-операнди запойных алкоголиков более-менее однообразен) выгнал без пяти минут бывшую жену и детей из дома в разгар карантина. О чём Агата Муцениеце поведала в Инстаграм-аккаунте своей матери, так как телефон Агаты забрал Прилучный, перекрыв актрисе доступ в соцсети.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, и он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит «уезжайте на**р», так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу не выложить это видео, потому что у меня нет другого оружия, кроме публичности», - сквозь слёзы призналась актриса.

«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома

«Я даже не могу понять, где мой телефон. Но я завтра постараюсь купить новый и всё восстановить. Но просто знайте - что вот такой человек Павел. Представляете? В общем я никогда не хотела всё это выносить на публику, но у меня нет другого оружия. Если я не скажу об этом сейчас, это всё опять замолчится, опять всё прикроется, и человек опять будет нормальным. Мне надоело прикрывать его задницу. Он реально десять дней не просыхает, пьёт алкоголь в огромных количествах, видимо, токсины затмили ему мозг, и вот так случилось».

Судя по трижды повторенному "опять" и упоминаниями о замалчивании, подобные конфликты уже не раз происходили в семье Агаты и Павла. Ну что ж, кажется, только что мы узнали реальную причину их развода.
версия для печати
Ссылки по теме
«Я не исключаю варианта, что мы когда-нибудь поженимся снова»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

«Для меня это прыжок в бездну»: Агата Муцениеце прокомментировала развод с Прилучным
персоны
Марат БашаровАгата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома фотографии
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома фотографии
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома фотографии
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Постдеконструкция. Имя розы

Скорбим

Сергей Комаров
9 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Комаров.
Виктор Дмитриев
6 апреля ушёл из жизни актёр Виктор Дмитриев.

День рождения >>

Белла Ахмадулина
Денис Беспалый
Ирина Горбачёва
Егор Клинаев
Виктор Кулаков
Игорь Неведров
Елена Подкаминская
Ирина Савицкова
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Ксения Теплова
Мэнди Мур
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
Омар Шариф
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен