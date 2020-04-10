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Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости

10 апреля
2020 год

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10 апреля 2020
9 апреля на телеканале «Пятница» состоялась премьера нового шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы «Бой с Гёрлс», гости которого выясняют вопрос полового превосходства опытным путём.

Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости

Команду «а ну-ка девочек» в первом выпуске представили телеведущая и актриса Мария Миногарова и певицы Елена Темникова и Анна Боронина. Им противостояла мужская команда, в состав которой вошли звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун и танцовщики Алексей Карпенко и Мигель.

Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости

Битва полов происходит в форме игры в пять раундов-конкурсов. Победители каждого этапа получают балл, а проигравшие отбывают «наказание». К слову, это редкий формат шоу, в котором ведущие и игроки подставляются на равных, вместе выполняя задания и попадая на штраф. Конкурсы проверяют игроков на интуицию, выдержку в стрессовой ситуации, знание базовых секретов противника, маневренность и способность долго не моргать.

Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости

Простые на первый взгляд задания (объяснить значение слова, не используя однокоренные слова, угадать на ощупь содержимое тарелки, собрать паззл или украсть картину) осложняются дополнительным условием, требующим от игроков определенной смелости перед лицом неминуемого конфуза. В результате одного из таких конфузов Александр Гудков продемонстрировал ошеломляющее отсутствие брезгливости. И нет, мы не расскажем, что он сделал, и кто в итоге победил. Смотрите сами.

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Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости фотографии
Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости фотографии
Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости фотографии
Александр Гудков продемонстрировал полное отсутствие брезгливости фотографии
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