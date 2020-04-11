Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова

Юморист Александр Гудков, недавно запустивший на пару с Екатериной Варнавойновое развлекательное шоу «Бой с гёрлс», впустил к себе в дом Ксению Анатольевну, чтобы поговорить о границах допустимого в юморе. Собчак пыталась выяснить, почему Гудков смешной, кто вообще определяет качество шуток, и удастся ли политкорректности уничтожить юмор. Не то, чтобы ей удалось получить на свои вопросы хотя бы один внятный и последовательный ответ: как известно, устная речь - не самая сильная сторона юмориста. Зато, обсуждая тягу православных к скорби, Александр рассказал смешную историю про похороны друга.
«Я никогда не был в крематории. У меня в мае умер друг от пневмонии (Сергей «Минога» Тукаев, один из авторов команды КВН “Фёдор Двинятин” - прим. ред.) в Петербурге. Я из Риги поехал на прощание, которое было в центральном крематории Петербурга. Там собралось человек сто, наверное, в зале прощания. Я никогда не думал, что люди в крематориях прощаются так же как в ЗАГСе. Для меня это было дико смешно. Потому что вышла женщина, которая это делает каждые 15 минут, вышла с чёрной папкой, вся в чёрном и начала толкать патетичную заученную речь: "Мы сегодня прощаемся с прекрасным человеком…” И просто у меня… я думал, что если Минога встанет из гроба, он просто даст ей по башке. Серёга был таким смехачом. Серёгина последняя речь была такая: «Когда я умру, смешайте мой прах в детской столовой, чтобы все дети поели кашу вместе со мной». И когда эта женщина начала читать эту патетичную речь, в которой ни капли искреннего сочувствия, просто номенклатурный текст…Она ходила и нагнетала атмосферу печали и кручины, спрашивала нас, почему мы все молчим. А все понимают, что лежит молодой парень, который не должен там лежать, у всех и так ком в горле, не хотим мы слушать эту женщину. Так она потом пошла и включила CD-ченджер на пять дисков (2019 год, а у неё CD-ченджер!), и началась песня “Не уходи, побудь со мною”. Все начинают расплываться в улыбке от ужаса, от того, как происходит церемония прощания с современным парнем, которому было 33 года. Он не хочет уходить под “Не уходи, побудь со мной”, этот эмигрантский какой-то ужасный романс! И тут вдруг диск в CD—ченджере заедает. И все начинают ржать».
Первая часть встречи Александра и Ксении закончилась самым неожиданным образом. По просьбе Собчак Александр принес неудачные шутки про неё, не вошедшие в выпуски «Лиги плохих шуток». Но после первой же шутки («Чем Ксения Собак отличается от путаны? Путана соглашается на всё, если ей дать деньги, а Собчак - если отобрать») Собчак так убедительно изобразила обиду и готовность расплакаться, что Гудков всерьёз испугался. На этом эффектном моменте выпуск и закончился.