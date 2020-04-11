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Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова

11 апреля
2020 год

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11 апреля 2020
Юморист Александр Гудков, недавно запустивший на пару с Екатериной Варнавой новое развлекательное шоу «Бой с гёрлс», впустил к себе в дом Ксению Анатольевну, чтобы поговорить о границах допустимого в юморе. Собчак пыталась выяснить, почему Гудков смешной, кто вообще определяет качество шуток, и удастся ли политкорректности уничтожить юмор. Не то, чтобы ей удалось получить на свои вопросы хотя бы один внятный и последовательный ответ: как известно, устная речь - не самая сильная сторона юмориста. Зато, обсуждая тягу православных к скорби, Александр рассказал смешную историю про похороны друга.

«Я никогда не был в крематории. У меня в мае умер друг от пневмонии (Сергей «Минога» Тукаев, один из авторов команды КВН “Фёдор Двинятин” - прим. ред.) в Петербурге. Я из Риги поехал на прощание, которое было в центральном крематории Петербурга. Там собралось человек сто, наверное, в зале прощания. Я никогда не думал, что люди в крематориях прощаются так же как в ЗАГСе. Для меня это было дико смешно. Потому что вышла женщина, которая это делает каждые 15 минут, вышла с чёрной папкой, вся в чёрном и начала толкать патетичную заученную речь: "Мы сегодня прощаемся с прекрасным человеком…” И просто у меня… я думал, что если Минога встанет из гроба, он просто даст ей по башке. Серёга был таким смехачом. Серёгина последняя речь была такая: «Когда я умру, смешайте мой прах в детской столовой, чтобы все дети поели кашу вместе со мной». И когда эта женщина начала читать эту патетичную речь, в которой ни капли искреннего сочувствия, просто номенклатурный текст…Она ходила и нагнетала атмосферу печали и кручины, спрашивала нас, почему мы все молчим. А все понимают, что лежит молодой парень, который не должен там лежать, у всех и так ком в горле, не хотим мы слушать эту женщину. Так она потом пошла и включила CD-ченджер на пять дисков (2019 год, а у неё CD-ченджер!), и началась песня “Не уходи, побудь со мною”. Все начинают расплываться в улыбке от ужаса, от того, как происходит церемония прощания с современным парнем, которому было 33 года. Он не хочет уходить под “Не уходи, побудь со мной”, этот эмигрантский какой-то ужасный романс! И тут вдруг диск в CD—ченджере заедает. И все начинают ржать».

Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова

Первая часть встречи Александра и Ксении закончилась самым неожиданным образом. По просьбе Собчак Александр принес неудачные шутки про неё, не вошедшие в выпуски «Лиги плохих шуток». Но после первой же шутки («Чем Ксения Собак отличается от путаны? Путана соглашается на всё, если ей дать деньги, а Собчак - если отобрать») Собчак так убедительно изобразила обиду и готовность расплакаться, что Гудков всерьёз испугался. На этом эффектном моменте выпуск и закончился.

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Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова фотографии
Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова фотографии
Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова фотографии
Ксения Собчак обиделась на грубую шутку Александра Гудкова фотографии
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