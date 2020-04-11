68-летний Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

2020 год начался с череды неурядиц и катастроф - начиная от пожаров в Австралии и заканчивая пресловутой пандемией. Однако Харви Вайнштейну
особенно не повезло в первом квартале. Сначала продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения
за преступления сексуального характера. А затем он умудрился подцепить эту новомодную заразу. Учитывая, что здоровье у Харви основательно подорвано (адвокаты даже пытались скостить ему срок, ссылаясь на его самочувствие), причин для беспокойства за его жизнь у тех немногих друзей, которые не отвернулись от продюсера, было множество.
Количество скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, во всем мире превысило 100 000 человек. По статистике, в группе риска с огромным отрывом находятся люди старше 65 лет. Однако 68-летний Вайнштейн со всеми своими сопутствующими заболеваниями умудрился выкарабкаться из критического состояния и теперь отбывает положенный двухнедельный восстановительный карантин в отдельной камере. По словам друзей, переносил пик заболевания Вайнштейн достаточно тяжело - у него был сильный жар и кашель.