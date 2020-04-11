Резидентка шоу Comedy Club, 35-летняя Марина Кравец
впервые стала мамой. Радостную новость Марина сообщила подписчикам в своём Инстаграме
, поблагодарив персонал частного роддома EMC.
«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..
Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте!
В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет!», думали мы.
В итоге мы стали родителями чудесной девочки.
Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга.
Вообще, то, что произошло и, главное, как - это просто фантастика!»
Для Марины и её мужа, сценариста Аркадия Водахова, с которым они прожили 12 лет, ребенок стал первым.