Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой

11 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
11 апреля 2020
Резидентка шоу Comedy Club, 35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. Радостную новость Марина сообщила подписчикам в своём Инстаграме, поблагодарив персонал частного роддома EMC.

35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой

«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..
Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте!
В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет!», думали мы.
В итоге мы стали родителями чудесной девочки.
Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга.
Вообще, то, что произошло и, главное, как - это просто фантастика!»

35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой

Для Марины и её мужа, сценариста Аркадия Водахова, с которым они прожили 12 лет, ребенок стал первым.
версия для печати
Ссылки по теме
«Я с нетерпением жду, когда стану мамой»: Леди Гага о планах на будущее
Поиск по меткам
детисоцсети

фотографии >>
35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой фотографии
35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой фотографии
35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой фотографии
35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Комаров
9 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Комаров.
Виктор Дмитриев
6 апреля ушёл из жизни актёр Виктор Дмитриев.

День рождения >>

Инна Аленикова
Евгения Ахременко
Юрий Гальцев
Ирина Климова
Ефим Копелян
Елена Корикова
Виктор Костецкий
Андрей Попов
Фёдор Сухов
Ким Бодния
Арри Бор
Энди Гарсиа
Шэннен Доэрти
Клэр Дэйнс
Харди Крюгер
Сирша Ронан
все родившиеся 12 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен