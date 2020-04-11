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«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом

11 апреля
2020 год

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11 апреля 2020
6 апреля звезда фильмов «Маленькие женщины» и «Солнцестояние» 24-летняя Флоренс Пью поздравила с юбилеем 45-летнего актёра Зака Браффа (которого все мы бесконечно обожаем за роль в сериале «Клиника») в своём Инстаграме в такой форме, что ни у кого не осталось сомнений в том, что актёров связывают романтические отношения.

«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом

Нельзя сказать, что эта новость стала полной неожиданностью для тех, кто более-менее следит за жизнью актёров. Слухи об их романе, иллюстрированные снимками папарацци, циркулировали в СМИ уже некоторое время. Однако вместо того, чтобы присоединиться к поздравлениям с днём рождения, взыскательные подписчики Флоренс обрушили на актрису своё драгоценное коллективное мнение по поводу её отношений с мужчиной, который почти вдвое старше неё.
Флоренс, которая никогда не выносила на суд публики детали своей личной жизни, была возмущена поведением безликой толпы интернет-пользователей до такой степени, что решила записать видео-обращение. В котором в вежливой но твёрдой форме обозначила границы допустимого и заявила, что не потерпит подобного поведения на своих страницах в соцсетях.

«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом

«Последние пару дней я боролась с мыслью о том, стоит ли мне записывать это видео. И в конце концов, прошлым вечером я подумала, что должна сделать это для собственного спокойствия. В понедельник я опубликовала фотографию в честь дня рождения Зака и написала текст поздравления. Примерно через 8 минут после публикации около 70 процентов комментариев излучали злобу и нападки по отношению к человеку, изображенному на фотографии. Впервые за всю историю своего пребывания в Инстаграме я была вынуждена отключить комментарии. Я никогда не потворствовала подобному поведению, такой волне токсичности. В своём блоге я пыталась привнести какой-то свет и оптимизм в этот мир и заставить людей улыбаться.
Я не допущу подобного поведения на моей странице. Я не про это. Такие вещи расстраивают меня, мне грустно от того, что в такое время, когда мы все должны проявлять солидарность, поддержку и любовь, когда мир испытывает боль и умирает, кучка людей решила кого-то затравить. Без видимой на то причины.
Мне 24 года. Я работаю с 17 лет. Я зарабатываю деньги с 17 лет. Я стала взрослой и начала платить налоги, когда мне исполнилось 18 лет. Я ещё раз подчеркну этот факт - мне 24 года. Я не нуждаюсь в том, чтобы вы мне рассказывали, кого мне следует любить, а кого не следует. И сама я никогда не стала бы никому указывать, кого им любить или не любить. Это вас не касается. У меня с вами нет ничего общего. Если вам не нравятся эти правила - сделайте милость, отпишитесь от меня. Потому что жестокость, с которой вы обрушились на Зака - это жестокость по отношению и ко мне. А мне не нужны такие подписчики. И я не хочу заниматься фильтрацией комментариев каждый раз, когда буду публиковать фотографии Зака».
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«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом фотографии
«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом фотографии
«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом фотографии
«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом фотографии
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