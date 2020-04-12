Руперт Гринт впервые станет отцом

Кажется, 31-летний Руперт Гринт
и 28-летняя Джорджия Грум
готовятся к радостному событию. Папарацци заметили Руперта с беременной возлюбленной во время похода в магазин. А на днях представитель пары подтвердил новость о беременности актрисы.
«Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь»
, - сказал он.
Гринт и Грум вместе уже 9 лет, познакомились они на съемках. Однако официально оформлять свои отношения пара не торопится. В прошлом году даже появились слухи об их свадьбе, но это оказалось лишь фантазиями поклонников.
В одном из интервью Руперт уже говорил о желании стать отцом. Журналист даже задал ему тогда вопрос, не хочет ли актер назвать сына в честь своего персонажа из «Гарри Поттера»
- Роном.
«После 30 лет чувствуешь себя несколько иначе, чем прежде. Я собираюсь и дальше плыть по течению, играть интересных мне персонажей и анализировать результат своей работы. А еще мне бы хотелось остепениться, стать отцом... Если бы у меня появился сын, назвал бы я его Роном? Наверное, нет, но само по себе имя хорошее. Гринт — трудная фамилия, поэтому не все имена вместе с ней красиво звучат»
, - заметил Гринт.