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Руперт Гринт впервые станет отцом

12 апреля
2020 год

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12 апреля 2020
Кажется, 31-летний Руперт Гринт и 28-летняя Джорджия Грум готовятся к радостному событию. Папарацци заметили Руперта с беременной возлюбленной во время похода в магазин. А на днях представитель пары подтвердил новость о беременности актрисы.

Руперт Гринт впервые станет отцом

«Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь», - сказал он.

Гринт и Грум вместе уже 9 лет, познакомились они на съемках. Однако официально оформлять свои отношения пара не торопится. В прошлом году даже появились слухи об их свадьбе, но это оказалось лишь фантазиями поклонников.

Руперт Гринт впервые станет отцом

В одном из интервью Руперт уже говорил о желании стать отцом. Журналист даже задал ему тогда вопрос, не хочет ли актер назвать сына в честь своего персонажа из «Гарри Поттера» - Роном.

«После 30 лет чувствуешь себя несколько иначе, чем прежде. Я собираюсь и дальше плыть по течению, играть интересных мне персонажей и анализировать результат своей работы. А еще мне бы хотелось остепениться, стать отцом... Если бы у меня появился сын, назвал бы я его Роном? Наверное, нет, но само по себе имя хорошее. Гринт — трудная фамилия, поэтому не все имена вместе с ней красиво звучат», - заметил Гринт.
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Руперт Гринт впервые станет отцом фотографии
Руперт Гринт впервые станет отцом фотографии
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