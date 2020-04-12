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Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы»

12 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
12 апреля 2020
На днях Агата Муцениеце вышла на связь через аккаунт своей матери в Инстаграме и со слезами на глазах рассказала, что ее муж Павел Прилучный устроил дома пьяный дебош. Он выгнал ее с детьми из дома в разгар карантина. Также актер при детях поднял на жену руку и отобрал телефон, перекрыв актрисе доступ в соцсети.

Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы»

После этого шокирующего заявления общественность разделилась на 2 лагеря. Одни поддержали актрису, а другие решили, что Агата зря выносит сор из избы. К последним примкнула и Настасья Самбурская. По словам актрисы, поступок Муцениеце ее просто возмутил.

Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы»

«Я категорически против выноса личной жизни на всеобщее обозрение. Конкретно разводов. Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то, что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет», - высказалась Самбурская на своей странице в Инстаграме.

По словам актрисы, не думают в этот момент жены и о своих мужьях, специально раскрывая все подробности личной жизни – все подводные камни, «косяки и зависимости».

Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы»

«Ещё смешнее, когда после всех обвинений бабы обратно возвращаются. (Кстати, продам кровать, на которой меня били). Одна жалуется, что придётся из дома в квартиру с детьми переезжать. Несчастная, кому-то вообще некуда идти. Руку поднял? Наверное, как мент бил, аккуратно, по почкам дубиной, не оставляя следов. В другой раз будет бить, не забудь в сторис выложить сразу, будь начеку», - похоже, что обратилась Настасья непосредственно к Агате.

Далее Самбурская резко высказалась о тех, кто выставляет свою жизнь напоказ.

«Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер - в Инстаграм, изменил - в Инстаграм, толкнул - сказать в Инстаграме, что от***дил! Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями».

В своем обращении актриса пояснила, что ни в коем случае не оправдывает мужчин, которые поднимают руку на женщин. Однако их женщинам тоже надо быть умнее.

«Вообще, я не оправдываю мужчин, которые бьют своих баб, драться, конечно, нельзя, я категорически за закон против домашнего насилия. Но нельзя быть наивной настолько и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на 3-й день сваливать, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й? Нет? Ну или вместе нажраться (шутка)».
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Агата МуцениецеПавел ПрилучныйНастасья Самбурская

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Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы» фотографии
Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы» фотографии
Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы» фотографии
Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы» фотографии
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