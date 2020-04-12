Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы»

На днях Агата Муцениеце
вышла на связь через аккаунт своей матери в Инстаграме и со слезами на глазах рассказала
, что ее муж Павел Прилучный
устроил дома пьяный дебош. Он выгнал ее с детьми из дома в разгар карантина. Также актер при детях поднял на жену руку и отобрал телефон, перекрыв актрисе доступ в соцсети.
После этого шокирующего заявления общественность разделилась на 2 лагеря. Одни поддержали актрису, а другие решили, что Агата зря выносит сор из избы. К последним примкнула и Настасья Самбурская
. По словам актрисы, поступок Муцениеце ее просто возмутил
.
«Я категорически против выноса личной жизни на всеобщее обозрение. Конкретно разводов. Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то, что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет»
, - высказалась Самбурская на своей странице в Инстаграме.
По словам актрисы, не думают в этот момент жены и о своих мужьях, специально раскрывая все подробности личной жизни – все подводные камни, «косяки и зависимости».
«Ещё смешнее, когда после всех обвинений бабы обратно возвращаются. (Кстати, продам кровать, на которой меня били). Одна жалуется, что придётся из дома в квартиру с детьми переезжать. Несчастная, кому-то вообще некуда идти. Руку поднял? Наверное, как мент бил, аккуратно, по почкам дубиной, не оставляя следов. В другой раз будет бить, не забудь в сторис выложить сразу, будь начеку»
, - похоже, что обратилась Настасья непосредственно к Агате.
Далее Самбурская резко высказалась о тех, кто выставляет свою жизнь напоказ.
«Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер - в Инстаграм, изменил - в Инстаграм, толкнул - сказать в Инстаграме, что от***дил! Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями».
В своем обращении актриса пояснила, что ни в коем случае не оправдывает мужчин, которые поднимают руку на женщин. Однако их женщинам тоже надо быть умнее.
«Вообще, я не оправдываю мужчин, которые бьют своих баб, драться, конечно, нельзя, я категорически за закон против домашнего насилия. Но нельзя быть наивной настолько и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на 3-й день сваливать, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й? Нет? Ну или вместе нажраться (шутка)»
.