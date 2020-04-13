«Карантин породил всплеск насилия по всему миру»: Анджелина Джоли предупредила о последствиях самоизоляции

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли
выразила беспокойство относительно женщин и детей из неблагополучных семей, которые оказались на карантине. Она опубликовала открытое письмо на сайте журнала Time. Джоли отметила, что последствия карантина очень сильно повлияют на жизнь многих детей.
«Нет ничего более важного или срочного, чем защита детей. Они могут быть не так восприимчивы к вирусу, как другие группы, но они особенно уязвимы к его последствиям. Влияние COVID-19 на экономику привело к безработице и экономической нестабильности, увеличивая стресс во многих семьях. Мы знаем, что стресс в семье увеличивает риск насилия - и в развитой экономике, и в лагерях беженцев. В Америке приблизительно 1 из 15 детей подвергается насилию со стороны интимного партнера каждый год - 90% из них являются свидетелями насилия. В среднем 137 женщин по всему миру убивают партнера или члена семьи каждый день. Мы не узнаем, в скольких из этих случаев ребенок находился в соседней комнате или непосредственно наблюдал за происходящим»
, - написала Джоли.
Причем, по словам Анджелины, статистика по домашнему насилию только растет, уже есть даже убийства.
«Изоляция жертвы от семьи и друзей - это хорошо известная практика в таких случаях, но это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм у детей из неблагополучных семей. Уже есть информация о всплеске насилия в семьях по всему миру, включая убийства»
.
Джоли призывает всех помочь улучшить ситуацию - например, звонить семьям, которые изначально вызывают опасения. Она считает, что нужно обратить внимание на руководство, составленное The Global Partnership to End Violence Against Children, чтобы помочь защитить детей во время пандемии.
«Вся наша страна должна приложить усилия, чтобы обеспечить детям защиту и заботу, которой они заслуживают»
, - написала Джоли.