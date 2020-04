«Карантин породил всплеск насилия по всему миру»: Анджелина Джоли предупредила о последствиях самоизоляции

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли выразила беспокойство относительно женщин и детей из неблагополучных семей, которые оказались на карантине. Она опубликовала открытое письмо на сайте журнала Time. Джоли отметила, что последствия карантина очень сильно повлияют на жизнь многих детей., - написала Джоли.Причем, по словам Анджелины, статистика по домашнему насилию только растет, уже есть даже убийства.Джоли призывает всех помочь улучшить ситуацию - например, звонить семьям, которые изначально вызывают опасения. Она считает, что нужно обратить внимание на руководство, составленное The Global Partnership to End Violence Against Children, чтобы помочь защитить детей во время пандемии., - написала Джоли.