«Я не враг для Павла»: Агата Муцениеце прокомментировала скандал с Прилучным

Несколько дней назад Агата Муцениеце
ненароком пополнила статистику количества жертв домашнего насилия, возросшего на благодатной почве самоизоляции. 10 апреля актриса уведомила общественность о том
, что не просыхающий десять дней Павел Прилучный
выгнал её и детей из загородного дома. Для выхода на связь с поклонниками Агата вынуждена была воспользоваться Инстаграм-аккаунтом своей мамы, поскольку телефон у актрисы отобрал разъяренный Прилучный. Позже выяснилось, что у начала этого скандала были свидетели - Агата вела со своего смартфона прямой эфир со своим приятелем, когда их прервал грязно ругающийся Прилучный. За этой картиной наблюдали десятки подписчиков Агаты.
Пока актриса занималась переездом из загородного дома в московскую квартиру и восстановлением своих аккаунтов в социальных сетях, актриса Настасья Самбурская
выступила с критикой её поступка. Не называя имён, Самбурская в своейственной ей категоричной манере высказалась о всёх женщинах, которые “пиарятся на разводах”
и делают свою жизнь достоянием общественности. По мнению Самбурской, подобного рода импульсивные заявления на публику разрушают жизни и карьеры “мужиков”.
Видимо, и сама Агата, немного успокоившись, поняла, что её поступок может иметь какие-то нехорошие последствия как для её имиджа, так и для имиджа Прилучного. И поспешила заверить своих подписчиков и прочих неравнодушных в том,
что не держит на будущего бывшего мужа зла, а лишь желает ему всяческого здоровья.
«Дорогие друзья!
Я наконец восстановила свой Инстаграм!
Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!!!
Все, что сейчас происходит для меня - тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы, и далее все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех!
Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!»