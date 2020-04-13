«Женщины часто не хотят быть смешными»: Екатерина Варнава о женском юморе, Наталье Еприкян и шоу «Бой с Гёрлс»

9 апреля на телеканале «Пятница» стартовало новое шоу о половой конкуренции «Бой с гёрлс»
, ведущими и полноправными участниками которого стали Александр Гудков
и Екатерина Варнава
. В интервью изданию «Медуза»
Екатерина Варнава рассказала о разнице между украинскими и российскими звездами шоу-бизнеса, о капризах резидентов Comedy Woman и о гениальности Натальи Еприкян
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О шоу «Бой с гёрлс» и работе с Александром Гудковым
«Мы с Сашей Гудковым лет 15 трудимся вместе, он мой творческий единомышленник и еще автор, который написал мне много номеров. Но мы никогда вместе не работали как ведущие на российском телевидении, это большой и очень рискованный эксперимент. Это риск, потому что пока непонятно, как это воспримут зрители. Как ведущие мы должны были не только очень тесно взаимодействовать, но и участвовать во всех конкурсах. Это такой адреналин и драйв — в день мы снимали по три программы, это огромные эмоциональные затраты; но это был очень крутой эксперимент»
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О разнице между украинскими и российскими звездами шоу-бизнеса
Мне казалось до определенного момента, что украинские артисты чуть смелее и готовы пойти на большее, не боятся быть смешными в кадре, и я боялась, что столкнусь с этой проблемой здесь, в России. Но была приятно удивлена, что и наши артисты кайфовали и радовались тому, что делали.
Я была готова к тому, что люди будут капризничать, говорить «нет, я не буду этого делать». Но люди мгновенно включались в игру. Мы, конечно, подходили к гостям до эфира, примерно объясняли, что будет, но где-то 98% конкурсов мы не знали сами: редактор говорил нам, что все наши реакции должны быть максимально естественными. Некоторые испытания мы проходили заранее, чтобы понимать, насколько это безопасно. Скажем, у нас был конкурс: нужно кричать внутри будки, где мало воздуха, и тот, у кого крик громче, выигрывает. А если у тебя децибелы ниже, то на тебя начинает опускаться потолок. Такие конкурсы мы проверяли заранее
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О самокритике и самосохранении
«Невозможно анализировать то, в чем ты находишься, в чем ты работаешь. Либо ты делаешь круто, либо не делаешь. Если тебе не нравится твоя работа, все равно получится говно. Если нравится — иди и делай это хорошо, кто тебе мешает. Люди такие сложные, придумали себе — это надо сделать, чтобы получилось невероятно. А ведь давно известно, когда сильно стараешься, ни хрена не получается»
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«Меня часто спрашивают: «Вы смотрите свои проекты?» Я не смотрю. Во-первых, у меня нет на это времени, потому что у меня куча работы. Во-вторых, я не смотрю, чтобы не анализировать. Как только я сяду и просмотрю, то увижу, сколько всего я делаю неправильно, я очень самокритична, найду огромное количество минусов. И закончится тем, что я просто не выйду из дома. Я скажу: «Все, полундра. Я полное говно, я ничего собой не представляю. Я не хочу быть настолько непрофессиональной. Я не хочу быть таким раздражителем для людей». Нет, я так не хочу. Не хочу тратить ни секунды своей жизни на это».
О резидентах Comedy Woman
«Мы вообще тетки некапризные — хотите верьте, хотите нет. Да, мы по возрасту все разные, кто-то может уставать быстрее, но мы на площадке работаем как лошади. Пока мы не отснимем нужное количество материала, мы не остановимся»
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«Мы капризничаем, если, допустим, на концертах — а у нас огромное количество переездов и перелетов — не выполняется райдер. Предоставляется плохой трансфер, жара под сорок, а в автобусе не работает кондиционер. Это сложно, чисто физически невозможно переносить. Или когда ты переезжаешь из одного города в другой и дорога длится вместо заявленных пяти часов все восемь, а потом отключается теплая пушка, ты едешь в диком холоде и простужаешься. Или прописана гостиница пять звезд, а ты приезжаешь в две. Мы из-за этого можем капризничать. Когда выходим на площадку, а у нас выключаются микрофоны, потому что там очень старый звук. Или на площадке нет воды или чая. Какие-то элементарные вещи — вода должна быть, нам надо что-то пить. Не надо пытаться нас обмануть. Мы на этом собаку съели. И бесплатно, поверьте, мы выступали, когда нас обманывали»
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«Бывало, что мы убегали, когда гости впадали в особо нетрезвую кондицию, но потом об этом вспоминаешь с юмором — ну, отдыхают так люди. Бывало, за нами с Хрусталевым гонялись, а мы отсиживались в номере, с нами очень хотели продолжить, а мы не хотели — мы уже отработали.
Зато я теперь точно могу сказать, будут ли проблемы с определенным человеком. Когда человек на стадии переговоров ведет себя некорректно, хамски, тогда я понимаю — лучше не работать, не связываться. Деньги пахнут, не надо об этом забывать. Я никогда не соглашусь на роль, если мне некомфортно, сколько бы мне за это ни заплатили»
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О необходимости давать дорогу молодому поколению
«Когда-нибудь я хочу заняться только продюсированием и не заниматься тем, что я делаю сегодня. Хочу предоставить эту роль людям, которые это делают действительно круто, профессионально, современно и во всех отношениях круче меня.
В роли продюсера меня тоже будут все знать. А то, что меня не будут показывать на больших экранах… Когда ты начинаешь понимать, что не вывозишь, надо отходить в сторонку и давать молодому поколению дерзать. Это плохо, когда люди очень долго сидят на одном месте, они сами не двигаются и не дают тем, кто уже выстроился за ними в очередь. Так, мне кажется, неправильно»
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О гендере в юморе
«Я давно не делю юмор на мужской и женский. Если вы посмотрите, что происходит в юморе на Западе, какие-то шоу американские, английские, то четко поймете, что там нет гендерного разделения. Есть шоу Джимми Фэллона, а есть шоу Эллен Дедженерес, оно нисколько не уступает в популярности. Там женщина, тут мужчина — неважно, главное, чтобы было смешно. Разделять мужчин и женщин сегодня прилично только на уровне фана, как в нашей передаче «Бой с герлс», а по-другому это даже как-то неприлично. Кажется, уже все должны были понять это»
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«Когда я наконец начинаю думать, что что-то меняется и в обществе эти стереотипы стираются, я вдруг встречаю людей или попадаю в ситуации, которые ясно показывают — ничего не меняется, и со временем становится только хуже. Происходит некий регресс.
Для многих людей женщина должна занимать свое место на кухне, не должна в принципе лезть в бизнес, не должна заниматься политикой и, как ни парадоксально, даже не должна лечить людей. И для многих людей женщина ни в коем случае не должна заниматься юмором»
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«Недавно слышала разговор — люди были в соседней комнате и не знали, что там очень тонкие стены. Они говорили: «Господи, она умеет шутить, а я думал, она просто какая-то тупая баба!» Я просто зашла и поблагодарила за такие приятные слова в свой адрес. Потом некоторое время с удовольствием вспоминала выражение их лиц. Но это меня совершенно не обижает»
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О причинах дефицита женщин в юморе
«Глупо будет все валить на общество и на нежелание воспринимать женский юмор. От женщин тоже многое зависит. Они часто не хотят быть смешными, им этого и не надо. Они хотят занимать позицию исключительно красивых женщин. Для многих быть смешной — это оскорбительно. Многие не умеют этого делать. У нас не так много смешных девочек, но есть на кого равняться: прекрасные актрисы Любовь Полищук, Фаина Раневская. Если уж ты посягаешь на уверенную позицию в юморе, то посмотри пару-тройку работ и одной, и другой гениальной актрисы, чтобы вообще осознавать, в какие дебри ты пытаешься влезть. Нужно не просто уметь шутить, но и воспринимать себя в этом максимально полноценно и уверенно»
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«Женщина — априори раздражитель, как для мужчин, так и для других женщин. Женщина в юморе — это раздражитель вдвойне. Если она сделает что-то не так, отвоевать свои позиции обратно будет очень сложно»
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О Наталье Еприкян
«У нас главный автор — Наталья Андреевна. Такое количество текста для женщин может адаптировать только женщина. Она одна из немногих авторов, кто может сесть и написать что угодно, любой монолог и любую сцену от начала до конца. Она невероятно образованна, очень начитанна. Я вообще считаю, что человек, который создает юмор, должен быть вундеркиндом, должен хорошо знать не только литературу, но и быть во всех областях специалистом, не только в гуманитарных. Вот Наталья Андреевна такая, с уклоном в математику. И Гудков такой, он очень талантливый. И они редко создают юмор «в лоб», он у них всегда сложный, художественный»
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Смотрите шоу «Бой с гёрлс» каждый четверг на канале «Пятница!» в 19.00