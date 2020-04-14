Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход»

Видеосервис START и Театр на Малой Бронной запускают проект «Коронный выход», в рамках которого Константин Богомолов
по видеосвязи побеседует с Никитой Ефремовым
, Любовью Аксеновой
, Мариной Зудиной
, Владимиром Мишуковым
, Ириной Старшенбаум
и другими актерами.
Первой встречей в рамках проекта стала беседа с Мариной Зудиной. Константин поговорил с актрисой о профессиональной и личной жизни. Богомолов поинтересовался, что Зудиной дал проект «Содержанки
», а также узнал, как актриса строит отношения с сыном.
Трансляция интервью состоялась 14 апреля на YouTube-каналах START и Театра на Малой Бронной. Запись разговора также будет доступна. Беседы Константина с актерами будут выходить каждую неделю по вторникам.