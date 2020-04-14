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Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход»

14 апреля
2020 год

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14 апреля 2020
Видеосервис START и Театр на Малой Бронной запускают проект «Коронный выход», в рамках которого Константин Богомолов по видеосвязи побеседует с Никитой Ефремовым, Любовью Аксеновой, Мариной Зудиной, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими актерами.

Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход»

Первой встречей в рамках проекта стала беседа с Мариной Зудиной. Константин поговорил с актрисой о профессиональной и личной жизни. Богомолов поинтересовался, что Зудиной дал проект «Содержанки», а также узнал, как актриса строит отношения с сыном.

Трансляция интервью состоялась 14 апреля на YouTube-каналах START и Театра на Малой Бронной. Запись разговора также будет доступна. Беседы Константина с актерами будут выходить каждую неделю по вторникам.
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Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход» фотографии
Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход» фотографии
Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход» фотографии
Константин Богомолов станет интервьюером проекта «Коронный выход» фотографии
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