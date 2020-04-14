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«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении

14 апреля
2020 год

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14 апреля 2020
Селена Гомес стала героиней обложки журнала Interview. Актриса и певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей карьере, тяжелых моментах в ее жизни и помощи людям с похожими заболеваниями.

«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении

Гомес заявила, что не планировала становиться публичной личностью, поэтому когда многие СМИ начали писать о личной жизни Селены, актриса почувствовала, что всё выходит из-под контроля.

«Я не собиралась становиться публичной персоной. Поэтому, когда это все же произошло, все вышло из-под контроля. А потом я сказала: «Подождите, ничего из того, что про меня пишут, не является правдой». То, как средства массовой информации иногда объясняли то, что происходило в моей жизни, звучало по-настоящему ужасно. Хотя в действительности нет ничего плохого в том, что мне нужно было сделать паузу в карьере или просто влюбиться».

«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении

Ранее актрисе пришлось перенести операцию по трансплантации, позже Селена рассказывала о том, как тяжело ей давалась борьба с диагнозом депрессия. Гомес призналась, что за последние годы она пережила по-настоящему трудные моменты, однако певица не хотела бы останавливать свою карьеру из-за этого.

«Я прошла через некоторые действительно сложные вещи, и из этих моментов, нравится мне это или нет, состоит моя жизнь. Я бы не хотела, чтобы это повлияло на мою карьеру».

Актриса также призналась, что теперь она хотела бы помогать людям, которым требуется серьезное лечение.

«У меня было много медицинских проблем, и я знаю, что могу помочь людям, у которых такие же страшные вещи – им нужна пересадка органов или они находятся на диализе, или им необходимо серьезное лечение. Я хочу помогать людям».
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«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении фотографии
«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении фотографии
«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении фотографии
«Я не собиралась становиться публичной персоной»: Селена Гомес о своей карьере и лечении фотографии
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