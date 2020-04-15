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«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии

15 апреля
2020 год

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15 апреля 2020
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон приняла участие в фотосессии для издания Flaunt magazine, а также дала интервью, в котором рассказала о влиянии родителей на ее выбор стать актрисой.

«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии

Ранее уже сообщалось, что Эвер Андерсон исполнит роль Венди в экранизации «Питера Пена». В своем интервью начинающая актриса рассказала, что профессия, которую выбрала ее мать, прежде всего привлекает девушку возможностью перевоплощаться.

«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого. Я полюбила это с первого раза как попробовала. Это как игра —ты играешь с другими актерами в игру, они поддерживают тебя, подыгрывают. Многие в моей школе не любят ролевые игры, а мне нравится, это мой способ играть с людьми».

Также Эвер поделилась своими жизненными принципами. Девушка считает, что нужно заботиться об окружающих и обращать внимание на все.

«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии

«Заботиться о себе и об окружающих. Быть неравнодушным и обращать внимание на все. Когда тебе на все плевать, ты сам и люди вокруг тебя становятся несчастными, а так далеко не уйдешь. Также, чтобы добиться успеха, ты должен быть готов упорно трудиться. А если ты ошибешься, из ошибки всегда можно вынести что-то полезное».

Также Андерсон рассказала и о том, почему решила покрасить волосы в синий цвет. Девушка утверждает, что за нее это решение приняла героиня, которую она сыграла.

«Я не выбирала этот цвет. Я красилась прошлым летом для съемок в фильме. Мне нравится мой персонаж. Она навсегда останется в моем сердце. Я — это она, она — это я. Каждый раз, когда я вижу свои синие волосы, я вспоминаю о ней».
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«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии фотографии
«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии фотографии
«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии фотографии
«Мне нравится ощущение, когда я перевоплощаюсь в кого-то другого»: дочь Миллы Йовович о выборе профессии фотографии
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