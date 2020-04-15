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СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом

15 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
15 апреля 2020
После развода с режиссёром Леном Уайзманом в 2016 году Кейт Бекинсейл стала отдавать предпочтение мужчинам помоложе и посмешнее.

СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом
фото: Джек Уайтхолл

За последние четыре года 46-летняя актриса была замечена в компании трёх комиков: 31-летнего Джека Уайтхолла, 24-летнего Мэтта Райфа и 26-летнего Пита Дэвидсона, роман с которым завершился около года назад.

СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом
фото: Мэтт Райф

СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом
фото: Питт Дэвидсон

Новому приятелю Кейт, канадскому музыканту Гуди Грейсу 22 годика - он на год старше единственной дочери Кейт (от гражданского брака с Майклом Шином) Лили.

СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом
фото: Гуди Грейс

Основания полагать, что Кейт и Гуди связывают романтические отношения, дают снимки папарацци, сделанные в прошлое воскресение. На фотографиях Кейт и её свеженький бойтой прогуливаются по городу, взявшись за руки.

СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом

Впервые пару застукали ещё в январе, когда они вместе покидали вечеринку, приуроченную к церемонии вручения музыкальной премии Grammy. С тех пор Кейт не вылезает из комментариев под публикациями рокера в Инстаграме.
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СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом фотографии
СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом фотографии
СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом фотографии
СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом фотографии
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