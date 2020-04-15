СМИ: 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом

После развода с режиссёром Леном Уайзманом в 2016 году Кейт Бекинсейл стала отдавать предпочтение мужчинам помоложе и посмешнее.
фото: Джек Уайтхолл
За последние четыре года 46-летняя актриса была замечена в компании трёх комиков: 31-летнего Джека Уайтхолла, 24-летнего Мэтта Райфа и 26-летнего Пита Дэвидсона, роман с которым завершился около года назад.
фото: Мэтт Райф
фото: Питт Дэвидсон
Новому приятелю Кейт, канадскому музыканту Гуди Грейсу 22 годика - он на год старше единственной дочери Кейт (от гражданского брака с Майклом Шином) Лили.
Впервые пару застукали ещё в январе, когда они вместе покидали вечеринку, приуроченную к церемонии вручения музыкальной премии Grammy. С тех пор Кейт не вылезает из комментариев под публикациями рокера в Инстаграме.