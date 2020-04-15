Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце

15 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
15 апреля 2020
Неделю назад Павел Прилучный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил домочадцам скандал и выгнал Агату Муцениеце с детьми из загородного дома на мороз - в московскую квартиру. На следующий день актриса вышла на связь с поклонниками через Инстаграм-аккаунт своей мамы и рассказала об этом происшествии, объясняя своё решение придать ему огласку тем, что это её «единственное оружие» в этой ситуации. Поступок Агаты далеко не у всех вызвал жалость - Настасья Самбурская выступила с безапелляционной критикой в адрес актрисы и подобных ей женщин, которые придают огласке свою личную жизнь, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Мнение Настасьи так или иначе разделает огромное количество людей, которые по сей день пытаются донести его до сведения Агаты.
Послом от лагеря защиты выступила Мария Кожевникова, призвавшая общественность поддержать Агату в нелёгкое для неё время.

Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце

«Агаточка переживает непростое время и думаю каждое доброе слово ей будет очень приятно! Я не согласовывала этот пост с ней и думаю она меня не убьёт за это. Я просто прочитала столько неадекватного в её сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена , мы вместе встречались в том году на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате, и Павлу. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама, и папа! Агаточка, мы с тобой».
версия для печати
Ссылки по теме
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома

Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за «вынос сора из избы»

«Я не исключаю варианта, что мы когда-нибудь поженимся снова»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

«Я не враг для Павла»: Агата Муцениеце прокомментировала скандал с Прилучным
Поиск по меткам
насилиеразвод/расставаниесоцсети
персоны
Мария КожевниковаАгата МуцениецеПавел ПрилучныйНастасья Самбурская

фотографии >>
Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце фотографии
Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце фотографии
Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце фотографии
Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Надежда Кроткова
15 апреля ушла из жизни актриса Надежда Кроткова.
Алексей Кузьмин
13 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Кузьмин.
Андрей Майоров
13 апреля ушёл из жизни актёр Андрей Майоров.

День рождения >>

Андрей Андреев
Ольга Волкова
Андрей Егоров
Кирилл Емельянов
Ирина Линдт
Виктор Мирошниченко
Леонид Осокин
Алла Пугачёва
Сергей Пускепалис
Улдис Пуцитис
Жозиан Баласко
Жорж Декриер
Клаудия Кардинале
Эмма Томпсон
Роберт Уокер мл.
Эмма Уотсон
Люк Эванс
все родившиеся 15 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен