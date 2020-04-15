Мария Кожевникова встала на защиту Агаты Муцениеце

Неделю назад Павел Прилучный
, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил домочадцам скандал и выгнал Агату Муцениеце
с детьми из загородного дома на мороз - в московскую квартиру. На следующий день актриса вышла на связь с поклонниками через Инстаграм-аккаунт своей мамы и рассказала об этом происшествии
, объясняя своё решение придать ему огласку тем, что это её «единственное оружие» в этой ситуации. Поступок Агаты далеко не у всех вызвал жалость - Настасья Самбурская
выступила с безапелляционной критикой в адрес актрисы и подобных ей женщин
, которые придают огласке свою личную жизнь, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Мнение Настасьи так или иначе разделает огромное количество людей, которые по сей день пытаются донести его до сведения Агаты.
Послом от лагеря защиты выступила Мария Кожевникова
, призвавшая общественность поддержать Агату в нелёгкое для неё время
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«Агаточка переживает непростое время и думаю каждое доброе слово ей будет очень приятно! Я не согласовывала этот пост с ней и думаю она меня не убьёт за это. Я просто прочитала столько неадекватного в её сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена , мы вместе встречались в том году на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате, и Павлу. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама, и папа! Агаточка, мы с тобой»
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