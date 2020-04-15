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«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела

15 апреля
2020 год

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15 апреля 2020
Шэрон Стоун снялась для обложки свежего номера немецкого журнала «Vogue» и дала изданию интервью, в котором рассказала о том, как ей удалось принять собственное старение, и сколько лет заняло восстановление после инсульта.

«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела

«Когда мне было уже за сорок, я в какой-то момент отправилась в ванную с бутылкой вина, заперла дверь и сказала себе, что не выйду, пока полностью не приму своё изменившееся тело», - призналась Шэрон.

«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения тела и лица, разглядывая себя в увеличительное зеркало. Но правда в том, что вы не совсем бессильны и можете предпринять попытки замедлить этот процесс, если возьмете себя в руки, будете дисциплинированно питаться и делать много физических упражнений».

Помимо последствий естественного процесса старения Шэрон столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. В 43 года актриса перенесла инсульт, на восстановление после которого потребовалось несколько лет.

«Я не могла вспомнить многих людей вообще. Вы чувствуете себя странно в своей собственной жизни. Мне потребовалось два года, чтобы я смогла снова говорить и видеть. Я заикалась, и у меня были настоящие проблемы со зрением, я не чувствовала своего колена. Некоторые лекарства мне очень помогли, и все же понадобилось почти семь лет, чтобы полностью восстановить память».

«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела

Стоун - одна из немногих актрис, которые не злоупотребляют услугами пластических хирургов и косметологов и достаточно спокойно принимают факт своего старения. Актриса рассказала о тех методах, которые лично ей помогают поддерживать себя в форме и запасаться энергией.

«Я чувствую в себе прилив жизненных сил и энергии, когда я танцую. Я имею в виду не танцы от случая к случаю. Нет, я отвожу душу в танце как минимум три или четыре вечера в неделю. Это помогает поддерживать себя в форме и заряжает энергией.
Также я поддерживаю режим сна, отказавшись от зашторивания окон. Теперь я встаю в 8 утра, а не в полдень».
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«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела фотографии
«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела фотографии
«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела фотографии
«Я начинала плакать при виде малейших признаков старения»: Шэрон Стоун о принятии своего тела фотографии
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