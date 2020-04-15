Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком

15 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
15 апреля 2020
В начале января 2020 года Кэмерон Диас поздравила своих подписчиков в Инстаграме с праздниками, а заодно рассказала, что наконец-то стала матерью. Актриса сразу предупредила, что не собирается сорить в соцсетях фотографиями новорожденной дочери, и сдержав слово, исчезла из информационного пространства на три с половиной месяца. Но на днях Кэмерон вынырнула из своего уединения и рассказала, как проходит её карантинная жизнь.
Актриса присоединилась к прямому эфиру, который вела в Инстаграме её подруга Кэтрин Пауэр, и рассказала о том, каково ей живётся в статусе матери.

Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком

«Я в каком-то смысле и так вела карантинную жизнь, потому что у меня трёхмесячный ребенок. Так что моя жизнь была совершенно тихой и спокойной в последние несколько месяцев».
Актриса призналась, что ей нравится ютится в «утробе» собственного дома, где она готовит, убирается, ухаживает за ребёнком и животными и копается в саду: «Всё, чем я занимаюсь, сведено к поддержанию жизни в доме».
Роль матери пришлась 47-летней актрисе по вкусу: «Это самая-пресамая лучшая часть моей жизни. Я так благодарна и счастлива».
версия для печати
Ссылки по теме
47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой

«Я не скучаю по актерской профессии»: Камерон Диас об уходе из кино
Поиск по меткам
детиздоровьекоронавируссоцсети
персоны
Камерон Диас

фотографии >>
Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком фотографии
Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком фотографии
Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком фотографии
Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Надежда Кроткова
15 апреля ушла из жизни актриса Надежда Кроткова.
Алексей Кузьмин
13 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Кузьмин.
Андрей Майоров
13 апреля ушёл из жизни актёр Андрей Майоров.

День рождения >>

Андрей Андреев
Ольга Волкова
Андрей Егоров
Кирилл Емельянов
Ирина Линдт
Виктор Мирошниченко
Леонид Осокин
Алла Пугачёва
Сергей Пускепалис
Улдис Пуцитис
Жозиан Баласко
Жорж Декриер
Клаудия Кардинале
Эмма Томпсон
Роберт Уокер мл.
Эмма Уотсон
Люк Эванс
все родившиеся 15 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен