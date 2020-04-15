Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком

В начале января 2020 года Кэмерон Диас
поздравила своих подписчиков в Инстаграме с праздниками, а заодно рассказала, что наконец-то стала матерью
. Актриса сразу предупредила, что не собирается сорить в соцсетях фотографиями новорожденной дочери, и сдержав слово, исчезла из информационного пространства на три с половиной месяца. Но на днях Кэмерон вынырнула из своего уединения и рассказала, как проходит её карантинная жизнь.
Актриса присоединилась к прямому эфиру, который вела в Инстаграме её подруга Кэтрин Пауэр
, и рассказала о том, каково ей живётся в статусе матери.
«Я в каком-то смысле и так вела карантинную жизнь, потому что у меня трёхмесячный ребенок. Так что моя жизнь была совершенно тихой и спокойной в последние несколько месяцев»
.
Актриса призналась, что ей нравится ютится в «утробе» собственного дома, где она готовит, убирается, ухаживает за ребёнком и животными и копается в саду: «Всё, чем я занимаюсь, сведено к поддержанию жизни в доме»
.
Роль матери пришлась 47-летней актрисе по вкусу: «Это самая-пресамая лучшая часть моей жизни. Я так благодарна и счастлива»
.