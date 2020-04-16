«Это очень низко»: Александр Петров пожурил Ксению Собчак за грубую критику сериала «Колл-центр»

На заре эпохи самоизоляции в России на онлайн-платформе ТНТ-Premier состоялась премьера сериала Натальи Меркуловой и Алексея Чупова«Колл-центр». Галлюциногенный квест-триллер с щепоткой эротики о сотрудниках колл-центра интернет-магазина, застрявших в офисе по воле таинственных Мамы и Папы, рекламировался как один из самых смелых проектов, подобных которому на российском телевидении ещё не было. Неудивительно, что в условиях стремительного усиления мер по ограничению передвижения населения во всем мире, сериал про людей, оказавшихся взаперти по воле обладающих определенной властью незнакомцев, срезонировал с повседневностью.
«Я сижу на карантине. И каждый день мы ждали серию. Мы - это я и Стася Милославская - у которой, как мне кажется самая бомбическая серия, я тебя поздравляю с тем, что это профессионально, трогательно, красиво, круто, это победа и Лёши с Наташой, и твоя, Стася, безусловно. Я, как зритель, переживал, сильно. Я поздравляю Юлю (конечно отдельно, потому что уже родной человек давно), Пашу, Полю, Яглыча - я считаю, это лучшая твоя роль, как и у Паши. Сабину! Сабина открылась совершенно с другой стороны, выгрызая роль и суть роли, Никиту Павленко. Ни одного вопроса нет ни к кому. Все артисты на своих местах, даже те, у кого 3-5 минут экранного времени. Лёша и Наташа выдали счастливые билеты всем артистам, показав, что Российское кино не в ж**е.
«Колл-центр» - это большая победа для нас для всех, для индустрии, это не украдено, не адаптировано, это логически продумано, это круто снято и круто сыграно, а главное - это режиссура. Я поздравляю всех создателей с большой победой, особенно это важно в момент вируса и изоляции, когда погружаешься в другой мир, принимаешь правила игры и отключаешься от сложнейшей реальности, мы это переживём, и всё будет хорошо, по-другому, но точно хорошо! Советую посмотреть «Колл-центр», поздравляю коллег с такой важной победой. Радовался за вас за всех. Я редко отзывы пишу, я не кинокритик, за что благодарен судьбе, и когда пишу, пишу только от сердца, простыми словами, от совершенно обычного зрителя, это не моя профессия, писать отзывы никто меня не просил. #сидитедома и смотрите хорошее кино. Наше».
«Учитывая новые реалии, надо бы назначить какой-нибудь административный штраф за рекомендацию х**ни. А то некоторые люди «с прекрасными лицами» иногда советуют такие сериалы, что иной раз подумаешь: уж лучше бы они поправки к конституции рекламировали! Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь и думаешь: «А кто из твоих друзей вообще мог ТАКОЕ смотреть?» С другой стороны, поржать над «точной актерской игрой», как её описывали вполне приличные люди - тоже развлечение», - резюмировала Собчак.
Человек с «прекрасным лицом» Александр Петров не стал медлить с ответом и заметил, что у Ксении нет «права» выдавать бранные характеристики фильму: «Один из рекомендателей - я, классный сериал. Ну про «х***ю» - грубо. На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино, точно. Здоровья!!!»
Чуть позже актёр пояснил, почему у Собчак этого права нет. Впрочем, нельзя сказать, что эти объяснения внесли какую-то ясность в его утверждение: «Ксюша, ну ты же из этой сферы, ты же актриса. А это твои коллеги, и ты им пишешь «х***я». Зачем? Грубо. Это может нравится или нет, но это не х***я. Если бы ты не снималась в кино, я бы так не написал. Мне кажется, это нечестно, неправильно, несправедливо, ты же за честность, справедливость. Поэтому прихожу к выводу, что люди из профессии могут (некоторые) написать - х***я. Но они не пишут. А пишут те, кто такого права не имеют, по моему мнению, а сфера одна. И уважение к профессии (а «Колл-центр» - это профессия) должно быть. А когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы, говорят, что это «х***я» - это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно».
В ответ на эту лесть Собчак самоиронично заметила, что актриса из неё так себе, что она питает самые нежные чувства к Чупову и Меркуловой, но личная приязнь к авторам и участникам проекта не лишает её возможности высказать своё личное непредвзятое мнение.