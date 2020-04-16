ревью

Обзор сериалов «Хроника эпидемии»: Как победить заразу американскую Как канадские кинематографисты попытались скрестить «Анатомию страсти» и «Чернобыль», а предсказали пандемию коронавируса

Ролики фильмов «50 штатов страха» Пугающие истории, вдохновленные городскими легендами разных регионов США.

Лайфстайл Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу Юмористы открывают мир андерграунд-стендапа

Ролики фильмов «Подводная лодка» Команда субмарины выбирает между долгом перед родиной и тем, что они считают правильным.

Новости кино Николай Лебедев из-за пандемии приостановил работу над «Мастером и Маргаритой» Когда возобновится работа над экранизацией, пока сложно предугадать.

Лайфстайл «Это очень низко»: Александр Петров пожурил Ксению Собчак за грубую критику сериала «Колл-центр» Актёр защитил работу коллег

Спутник телезрителя «Легенда»: Не одинаковы с лица 16 апреля, 15:35, А1