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Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу

16 апреля
2020 год

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16 апреля 2020
26 апреля в 23:20 на канале СТС состоится премьера экспериментального шоу «Стендап Андерграунд» от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова. Ранее юмористы уже заявляли о желании создать сериал о женщине в мире стендапа. На этот раз они собрали команду из 20 комиков, чьи смелые истории, приправленные хорошими шутками, прозвучат со сцены Театра Маяковского. В шоу примут участие Илья Овечкин, Денис Антипин, Андрей Цеховский, Тёма Емельянов, Рамис Ахметов, Владислав Копытов-Шамрай, Елизавета-Варвара Аранова, Дмитрий Коваль, Саша Ни и многие другие комики.

Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу

Идея создать шоу без сценария принадлежала Александру Незлобину. Он признался, что столкнулся с таким форматом проекта впервые, однако юморист уверен, что всё получилось хорошо. Тем более, как заявил сам Незлобин, комики участвовали в шоу по большой любви, а не по контракту.

«Новое шоу – это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаём экосистему, в которой есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту, поэтому мы с Сергеем для них не продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху».

Сергей Светлаков добавляет, что новое шоу – это возможность сформировать свою кузницу юмористических кадров: «Стендап – это язык нового поколения. И если для участников наш проект – шанс проявить себя в федеральном эфире, то для канала это возможность расширить свою линейку юмора новым экспериментальным форматом».

Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу

Ведущим проекта стал Илья Овечкин, а за внешнее оформление отвечает Екатерина Джагарова, которая работала на съемочных площадках фильмов «Русский бес» и «Фея». Она рассказала о необычной идее наличия ковра на стене во время записи выступлений комиков.

«Стиль нашей программы вобрал в себя много разных элементов из истории стендапа, кабаре и концертов. Зрители также заметят особенную деталь – ковёр на сцене. Таким образом мы хотели добавить домашнего шарма, выделить место для выступления и защитить артиста внутри его личного пространства».
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Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу фотографии
Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу фотографии
Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу фотографии
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