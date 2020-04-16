Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу

26 апреля в 23:20 на канале СТС состоится премьера экспериментального шоу «Стендап Андерграунд» от продюсеров Александра Незлобина
и Сергея Светлакова
. Ранее юмористы уже заявляли о желании создать сериал о женщине в мире стендапа
. На этот раз они собрали команду из 20 комиков, чьи смелые истории, приправленные хорошими шутками, прозвучат со сцены Театра Маяковского. В шоу примут участие Илья Овечкин
, Денис Антипин
, Андрей Цеховский
, Тёма Емельянов
, Рамис Ахметов
, Владислав Копытов-Шамрай
, Елизавета-Варвара Аранова
, Дмитрий Коваль
, Саша Ни
и многие другие комики.
Идея создать шоу без сценария принадлежала Александру Незлобину. Он признался, что столкнулся с таким форматом проекта впервые, однако юморист уверен, что всё получилось хорошо. Тем более, как заявил сам Незлобин, комики участвовали в шоу по большой любви, а не по контракту.
«Новое шоу – это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаём экосистему, в которой есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту, поэтому мы с Сергеем для них не продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху».
Сергей Светлаков добавляет, что новое шоу – это возможность сформировать свою кузницу юмористических кадров: «Стендап – это язык нового поколения. И если для участников наш проект – шанс проявить себя в федеральном эфире, то для канала это возможность расширить свою линейку юмора новым экспериментальным форматом»
.
Ведущим проекта стал Илья Овечкин, а за внешнее оформление отвечает Екатерина Джагарова
, которая работала на съемочных площадках фильмов «Русский бес
» и «Фея
». Она рассказала о необычной идее наличия ковра на стене во время записи выступлений комиков.
«Стиль нашей программы вобрал в себя много разных элементов из истории стендапа, кабаре и концертов. Зрители также заметят особенную деталь – ковёр на сцене. Таким образом мы хотели добавить домашнего шарма, выделить место для выступления и защитить артиста внутри его личного пространства».