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«Я получаю много проклятий»: Чулпан Хаматова о реакции на сериал «Зулейха открывает глаза»

16 апреля
2020 год

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16 апреля 2020
Недавно состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза». В инстаграме фонда «Подари жизнь» исполнительница главной роли Чулпан Хаматова пообщалась с фанатами и ответила на их вопросы.

«Я получаю много проклятий»: Чулпан Хаматова о реакции на сериал «Зулейха открывает глаза»

Хаматова объяснила, почему ее героиня не говорит по-татарски. Актриса очень переживала, что подведет и режиссера, и писательницу Гузель Яхину, по произведению которой снят многосерийный фильм. Чулпан призналась, что сама не говорит по-татарски, поэтому не хотела бы, чтобы ее акцент выглядел комично в таком драматичном сериале.

«Меня даже потряхивает от просмотра. Очень опасалась, что я всех подвела: автора романа Гузель Яхину, режиссера, своих коллег. Многие спрашивают, почему героиня молчит в первых сериях? Почему она не говорит по-татарски, почему вообще не звучит татарский язык? К своему стыду я не говорю по-татарски. Но понимаю разговорную речь. Я - дитя советского времени. Дома мои родители говорили по-русски, специфических татарских традиций тоже не было. Так было принято в Советском Союзе, в котором я родилась. Попытки воссоздать татарский язык или татарский акцент - это было бы либо неудобно для зрителей (пришлось бы вчитываться в субтитры), либо комично. Поэтому решили, что моя героиня будет говорить на русском языке без акцента. Но татарские песни, костюмы, быт – все это свидетельствует о том, что действие происходит в татарской деревне».

«Я получаю много проклятий»: Чулпан Хаматова о реакции на сериал «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова рассказала, какая негативная реакция обрушился на нее после выхода первых серий фильма.

«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему «осквернения нашей истории». Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание – это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому».

Чулпан заявила, что не ожидала критики, основанной на том, что сериал может показаться слишком тяжелым. Актриса думала, что зрители, наоборот, воспримут фильм недостаточно трагичным.

«Я категорически плохо отношусь к попыткам лакировки нашей истории. Ее незнание не дает нам возможности двигаться дальше. Наоборот, у меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. Боялась, что она будет чересчур лайтовой что ли… И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Не было такой реакции зрителей, когда я снималась в других фильма про сталинизм. Ну хотя бы в «Детях Арбата»...»
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«Я получаю много проклятий»: Чулпан Хаматова о реакции на сериал «Зулейха открывает глаза» фотографии
«Я получаю много проклятий»: Чулпан Хаматова о реакции на сериал «Зулейха открывает глаза» фотографии
«Я получаю много проклятий»: Чулпан Хаматова о реакции на сериал «Зулейха открывает глаза» фотографии
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