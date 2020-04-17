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«Заново учусь ходить»: Марина Зудина о переменах после смерти Олега Табакова

17 апреля
2020 год

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17 апреля 2020
Недавно Константин Богомолов предстал в роли интервьюера в проекте «Коронный выход». Режиссер дистанционно взял интервью у Марины Зудиной. Она рассказала о своей жизни после смерти супруга Олега Табакова.

«Заново учусь ходить»: Марина Зудина о переменах после смерти Олега Табакова

Актриса отметила, как кардинально изменилась ее жизнь после смерти Табакова. Она фактически находилась в тени Олега Павловича, а теперь ощущает, как ей заново приходится выстраивать отношения с людьми.

«Я была часть его. Это было осознанно, созависимость по большой любви. Мне неважно было, что я в тени. Это была другая жизнь. А сейчас я возвращаюсь к тому, какая я. Я заново выстраиваю отношения с людьми. Я учусь ходить, смотреть. Все заново».

Зудина заявила, что осознание того, что она является женой известного режиссера, и последствия этого к ней пришли довольно быстро.

«Я смотрела результаты других актрис, за которые они премии получали, за которые их хвалили, и думала: я должна раза в три больше сделать, чтобы меня так же похвалили, как кого-то из них. Нет, я не говорю, что я лучше. Есть актрисы, которые мне нравятся и я не понимаю, по каким законам они существуют — и это отдельная тема. А есть, когда я понимаю: ну, человек заплакал, эмоционально просуществовал, что-то порывисто сделал. Это я умею, для меня это несложно. И человека хвалят. Меня за это не хвалили. Я недополучала именно потому, что я жена художественного руководителя».

Зудина поговорила и об отношении Олега Павловича к дочери Марии. Она считает, что именно безмерная любовь Табакова к ребенку буквально продлила ему жизнь.

«Знаете, еще ведь дело в Марии. Она ему продлила жизнь. Он любил ее безмерно».

Марина Зудина рассказала о том, как воспринимает утрату мужа. Она признается, что хоть ей и тяжело, но она рефлексирует о случившемся и старается идти дальше, подобно своему супругу, который всегда стремился идти вперед.

«Все равно я живу частью той жизни, которая была. Жизнь - череда испытаний. Но я позитивный человек. Когда что-то случается, я думаю о том, что надо делать дальше. И начинаю жить этим. Я не сижу и страдаю. Думаю, Олег Павлович был бы нами доволен. Я говорю про то, что мы не пошли вниз. Ведь вся его жизнь была движением вперед».
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«Заново учусь ходить»: Марина Зудина о переменах после смерти Олега Табакова фотографии
«Заново учусь ходить»: Марина Зудина о переменах после смерти Олега Табакова фотографии
«Заново учусь ходить»: Марина Зудина о переменах после смерти Олега Табакова фотографии
«Заново учусь ходить»: Марина Зудина о переменах после смерти Олега Табакова фотографии
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