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Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине

17 апреля
2020 год

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17 апреля 2020
Актер и комик Рики Джервайс пожаловался на звезд, которые устали «сидеть в заточении» в период пандемии.

Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине

Джервайс считает, что звезды, которые вынуждены оставаться в шикарных особняках с бассейнами на карантине, не имеют права страдать и жаловаться.

«Я никогда больше не хочу слышать эти стенания по поводу состояния здравоохранения и врачей. В Британии сотрудники NHS отрабатывают 14-часовые смены и не жалуются. Носят маски до появления язв на лице и рискуют своей жизнью и жизнью своих семей - и делают это все безвозмедно. А затем я вижу, как кто-то в интернете стонет о том, что ему тяжело живется в особняке с бассейном. И знаете, честно, я не хочу больше слушать этот бред»!

Сам же комик сообщил, что во время самоизоляции ничуть не страдает, потому что и раньше не вел активный образ жизни.

«Я все равно и раньше особо никуда не выходил. Да и дома всегда хватает алкоголя. Когда я рос, у меня совсем не было денег, но мать с отцом обо мне очень заботились. А еще я рано понял, что все самые лучшие вещи в этом мире не купишь за деньги: природу, друзей, учебу, здравоохранение. Поэтому я всегда с удовольствием плачу налоги. И поэтому я каждый вечер хлопаю врачам из NHS».

Многие считают, что послание актера адресовано отнюдь не абстрактным знаменитостям, а певцу Сэму Смиту. Он недавно записал ролик, в котором плачет на крыльце своего особняка стоимостью в 12 миллионов долларов.
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Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине фотографии
Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине фотографии
Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине фотографии
Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине фотографии
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