Александр Невский рассказал о походе в «Черный Вигвам» Дэвида Линча

Хотя абсолютное большинство актеров находится на самоизоляции, это не мешает многим продолжать заниматься привычными делами. Так, Александр Невский
всё ещё делится событиями из своей жизни в колонке интернет-издания
. Александр уже рассказывал о беседах с Вином Дизелем и Харрисоном Фордом
, на этот раз актер и режиссер вспомнил, как встретился с Аль Пачино
и побывал в красной комнате из сериала «Твин Пикс
».
Невский заявил, что успел встретиться и побеседовать с легендарным Аль Пачино еще до ухода на карантин. Голливудский актер посетовал на то, что проиграл в большинстве номинаций в этом году, а также сообщил, что не хотел бы праздновать свой юбилей с размахом.
«Эпидемия застала врасплох всех, но еще в первой половине марта мне удалось в очередной раз встретиться и пообщаться с легендарным Аль Пачино. 25 апреля Пачино исполнится 80, но выглядит он значительно моложе, а работает так же много, как и раньше. На мой вопрос, как он планирует праздновать юбилей, Аль ответил, что не хочет больших торжеств. Также он со смехом рассказал, что в этом году устал проигрывать - имея в виду, что, будучи номинированным в категории «Лучшая роль второго плана» на большинство премий за свою работу в «Ирландце», Пачино всюду уступил Брэду Питту, получившему «Оскар», «Золотой Глобус» и многие другие важные награды за роль в «Однажды в... Голливуде».
Александр также заметил, что в апреле отмечается юбилей со дня выхода сериала Дэвида Линча
«Твин Пикс». Хотя все мероприятия и отменены, Невский вспомнил, как посетил ту самую загадочную комнату из сериала три года назад.
«В 2017 году, перед тем как на экраны вышел третий сезон, мне удалось побывать на его премьере и не только пообщаться с Дэвидом Линчем, но и посетить зловещую «красную комнату», в которой, правда, я так и не смог найти несчастного агента Купера».
Александру до заточения в четырех стенах даже удалось встретиться с Зои Кравиц
, которая исполнит роль женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене. Невский успел расспросить актрису о тренировках и репетициях рукопашных боев.
«Роль Женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене исполняет Зои Кравиц. Я встретился с Зои в Лос-Анджелесе в последние «нормальные» дни этой весны, и она поделилась со мной деталями подготовки к роли. По словам Зои, и ей, и Паттинсону приходится тратить очень много времени на физическую подготовку и хореографию сцен рукопашных поединков. Забавно, что они часто тренируются вместе, хотя в оригинальных комиксах Бэтмен и Женщина-кошка редко помогали друг другу».