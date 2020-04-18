Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве

18 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
18 апреля 2020
Наряду с каскадом разнообразных флэшмобов на сидящих в заточении обывателей свалились откровения звёзд в социальных сетях. Знаменитости, лишенные возможности захаживать на шоу к Леттерману, Киммелу, Фэллону и прочим вечерним ургантам, открыли для себя прелесть выхода в прямой эфир Инстаграма. Например, Кэмерон Диас на днях вышла в прямой эфир с подругой, чтобы обсудить жизнь на карантине и материнство.
А Холли Берри, присоединившись к прямому эфиру своей приятельницы Лины Уайти, рассказала об осознанном одиночестве и нежелании связывать себя отношениями.

«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве

Берри трижды была замужем. Со своим третьим мужем, актёром Оливье Мартинесом актриса развелась в 2016 году после трёх лет брака.
С тех пор она ни разу не дала прессе повод к обсуждению её личной жизни. Холли вполне сознательно избегает новых отношений, о чём она призналась в интервью изданию «People»:
«Я многое почерпнула из общения со своими детьми. Для меня они сейчас самая лучшая компания, и когда я развелась с отцом Масео (сын Холли от Ольвье Мартинеса), я три года была сама по себе. По собственной воле, разумеется. Я решила взять тайм-аут. Я ведь очень ориентирована на отношения, я всегда хочу быть с кем-то. Но я решила притормозить, воспользоваться свободным временем, чтобы провести его с самой собой».

«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве

Во время прямого эфира актриса рассказала о своём решении поподробнее: она не исключает отношений вообще, но теперь для того, чтобы почувствовать себя полноценной, ей не нужен мужчина.

«Я знала, что возьму тайм-аут как минимум на год, на полный год. Год превратился в два, а два превращаются в данный момент в три года. Но я в порядке. Потому что мне кажется, что в следующих отношениях у меня будет возможность привлечь и выбрать того, кто мне подходит, потому что я потрудилась потратить время на то, чтобы понять, что для меня по-настоящему важно.
Я больше не чувствую необходимости в отношениях, поэтому я и не бегу сломя голову навстречу тому, что не подходит мне полностью. Я вовсе не хочу сказать, что с моими бывшими было что-то не так. Но я собираюсь дождаться того, кто мне действительно подходит, или остаться одинокой, проводить время с детьми и жить своей жизнью».
версия для печати
Ссылки по теме
Кэмерон Диаc рассказала о жизни на карантине с новорождённым ребёнком
Поиск по меткам
детиоткровениесоцсети
персоны
Холли БерриКамерон ДиасОливье МартинесДжимми Фэллон

фотографии >>
«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве фотографии
«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве фотографии
«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве фотографии
«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгения Уралова
17 апреля ушла из жизни актриса Евгения Уралова.
Сталина Азимовна Азаматова
16 апреля ушла из жизни актриса Сталина Азаматова.
Брайан Деннехи
15 апреля ушёл из жизни актёр Брайан Деннехи.
Рафик Алиев
15 апреля ушёл из жизни актёр Рафик Алиев.
Надежда Кроткова
15 апреля ушла из жизни актриса Надежда Кроткова.
Светлана Янковская
14 апреля ушла из жизни актриса, певица Светлана Янковская.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Наталья Третьякова
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Бриттани Робертсон
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Мелисса Джоан Харт
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен