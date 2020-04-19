«Это было страшно»: Риз Уизерспун рассказала о послеродовой депрессии

Актриса Риз Уизерспун
стала гостьей подкаста Джамилы Джамил
«I Weigh». В эфире она призналась, что с появлением детей у нее начались проблемы с психикой.
У Уизерспун трое детей. Двое от предыдущего брака с Райаном Филлиппом
- 20-летняя дочь Ава и 16-летний сын Дикон. А также актриса воспитывает 7-летнего сына Теннеси (отцом мальчика является ее нынешний муж Джим Тот
). Актриса рассказала, что рождение каждого отразилось на ней по-своему.
«У меня определенно была депрессия. Мой мозг работал как белка в колесе, крутил мысли по кругу, не останавливался. Я всю жизнь пытаюсь управлять им»
.
«После одних родов у меня почти не было депрессии, а после вторых — был тяжелый послеродовой период, когда мне приходилось принимать сильнодействующие лекарства, потому что я просто была не в себе»
, - отметила Риз.
Актриса была вынуждена обратиться за психологической помощью, потому что её жизнь «полностью вышла из-под контроля».
«Мы не понимаем, какие гормональные качели нас ждут, когда прекращаем кормить грудью. Никто не объясняет этого. Мне было 23 года, когда у меня родился первый ребенок, и никто не сказал мне, что потом бывает с гормонами. Я никогда не чувствовала себя более подавленной, чем тогда. Это было страшно»
, - призналась Уизерспун.
Никто не научил Риз основам материнства. Актриса рассказала, что со всем ей пришлось справляться самой. Её мать, к сожалению, не могла быть рядом. Однажды Уизерспун даже потеряла сознание. Так что она, как никто, понимает молодых мам и считает, что нужно серьезно относиться к их психическому состоянию.
«Гормоны так мало изучены. Я продолжаю обращаться к своим врачам за ответами на многие вопросы. Просто у нас все еще недостаточно исследований о том, что происходит с женским телом, и о тех гормональных сдвигах, к которым мы относимся не так серьезно, как следовало бы. Я глубоко сочувствую женщинам, которые переживают это. Послеродовая депрессия — это реальная проблема»
, — подытожила Риз Уизерспун.