«Это было страшно»: Риз Уизерспун рассказала о послеродовой депрессии

анонс

А также рассекретила имя первенца

Марина Кравец рассказала о родах во время карантина

Актриса избавилась от синдрома «Я осталась без штанов»

«Я больше не чувствую необходимости в отношениях»: Холли Берри об осознанном одиночестве

Александр Невский рассказал о походе в «Черный Вигвам» Дэвида Линча

17 апреля

Рики Джервайс возмутился страданиями звезд, которые сидят в роскошных особняках на карантине

Комик не может больше слышать этот бред