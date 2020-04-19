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Марина Кравец рассказала о родах во время карантина

19 апреля
2020 год

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19 апреля 2020
9 апреля актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой. А уже меньше чем через неделю она приняла участие в съемках нового выпуска шоу. Сейчас проект снимается «на удаленке» по видеосвязи, поэтому ей не составило труда выйти на связь с коллегами. В ходе разговора с Гариком Харламовым и Павлом Волей Марина рассекретила имя своего первенца.

Марина Кравец рассказала о родах во время карантина

«Девочка, назвали Вероникой», - рассказала Кравец.

Также актриса ответила на вопросы коллег о родах в условиях пандемии и о том, с какими проблемами ей пришлось столкнуться.

Марина Кравец рассказала о родах во время карантина

«Мы застали пик ситуации. И быстренько вышли из дома… Лишь бы дома не сидеть - я пошла рожать! Кстати, Харлаш, спасибо тебе за все матерные слова, что я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах», - ответила Марина.

О беременности актрисы стало известно лишь в феврале, когда она была уже на приличном сроке. Для Марины Кравец и ее супруга Аркадия Водахова ребенок стал первым, хотя вместе они уже 12 лет.

Марина Кравец рассказала о родах во время карантина
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Марина Кравец рассказала о родах во время карантина фотографии
Марина Кравец рассказала о родах во время карантина фотографии
Марина Кравец рассказала о родах во время карантина фотографии
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