Марина Кравец рассказала о родах во время карантина

9 апреля актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
. А уже меньше чем через неделю она приняла участие в съемках нового выпуска шоу. Сейчас проект снимается «на удаленке» по видеосвязи, поэтому ей не составило труда выйти на связь с коллегами. В ходе разговора с Гариком Харламовым
и Павлом Волей
Марина рассекретила имя своего первенца.
«Девочка, назвали Вероникой»
, - рассказала Кравец.
Также актриса ответила на вопросы коллег о родах в условиях пандемии и о том, с какими проблемами ей пришлось столкнуться.
«Мы застали пик ситуации. И быстренько вышли из дома… Лишь бы дома не сидеть - я пошла рожать! Кстати, Харлаш, спасибо тебе за все матерные слова, что я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах»
, - ответила Марина.
О беременности актрисы стало известно лишь в феврале, когда она была уже на приличном сроке. Для Марины Кравец и ее супруга Аркадия Водахова ребенок стал первым, хотя вместе они уже 12 лет.