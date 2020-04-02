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«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню

2 апреля
2020 год

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2 апреля 2020
Из-за глобального карантина социальная жизнь встала на паузу, жители Земли пустили корни в диван и затаили дыхание в ожидании то ли драматической развязки, то ли чудесного исцеления. Всё многообразие социальной жизни, выражавшееся в премьерах и вечеринках (ах, как мы скучаем по блеску и нищете красных дорожек!!!), публичных склоках, судебных разбирательствах, репортажах с белоснежных пляжей экзотических островов и прочей активности, сузилось до отчаянных трансляций творческой самодеятельности на дому. Теперь нам только и остается, что докладывать нашим читателям о том, кто на этот раз спел песенку о коронавирусе. И сегодня в нашем пандемическом эфире - продюсер, сценарист и комик Семен Слепаков со злободневной композицией о коварной заразе, которая послужила хорошим поводом к переоценке ценностей.

«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню

В съёмках видео приняли участие несколько музыкантов, однако все они при этом находились дома — каждый из них записал свою партию по видеосвязи с помощью микрофона и наушников, не нарушив карантин.

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«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню фотографии
«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню фотографии
«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню фотографии
«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню фотографии
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