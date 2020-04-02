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Эмма Уотсон поддержала однополые пары

2 апреля
2020 год

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2 апреля 2020
Ранее признавшаяся, что не испытывает трудностей с одиночеством, Эмма Уотсон высказалась о традиционных браках.

Эмма заявила, что отношения никогда не могут быть легкими сами по себе, они требуют распределения обязанностей и постоянного диалога между партнерами.

«Я вижу, что отношения, которые не следуют традиционным моделям, в итоге требуют от участников больше коммуникации и обоюдного согласия: настоящего разговора, делегации заданий, распределения обязанностей, о которых многие из-за стереотипов часто не думают... Идея о том, что отношения должны быть легкими и априори понятными, и что вы должны понимать друг друга с первого слова — такая чушь! Это же просто невозможно!»

Эмма Уотсон поддержала однополые пары

Эмма заявила, что наладить хороший диалог получается у однополых пар, так как участники таких отношений не строят догадок, а садятся и договариваются обо всем.

«Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения. К тому же в последнее время я очень увлеклась кинк-культурой: эти ребята общаются лучше всех, они все знают о культуре согласия. Мы могли бы последовать их примеру, это очень полезная модель отношений».

Уотсон прокомментировала свое прошлое интервью, пояснив, что же означала фраза «сама себе партнер».

«Не так давно в интервью я рассказывала, как ближе к 30 годам начала чувствовать ужасную тревожность и давление — что я должна выйти замуж, завести ребенка и сеъхаться с возлюбленным. И у меня не было нужного слова, чтобы обозначить то состояние, поэтому я сказала, что я сама себе партнер. Мне просто нужно было найти для себя определение, которого до этого не было. И ведь люди действительно на это отреагировали! Но для меня дело не столько в самом слове — сколько в том, что мы должны сами создавать для самих себя язык и пространство для самовыражения, потому что иногда слов для нас попросту нет».
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Эмма Уотсон поддержала однополые пары фотографии
Эмма Уотсон поддержала однополые пары фотографии
Эмма Уотсон поддержала однополые пары фотографии
Эмма Уотсон поддержала однополые пары фотографии
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