Эмма Уотсон поддержала однополые пары

Ранее признавшаяся, что не испытывает трудностей с одиночеством
, Эмма Уотсон
высказалась о традиционных браках.
Эмма заявила, что отношения никогда не могут быть легкими сами по себе, они требуют распределения обязанностей и постоянного диалога между партнерами.
«Я вижу, что отношения, которые не следуют традиционным моделям, в итоге требуют от участников больше коммуникации и обоюдного согласия: настоящего разговора, делегации заданий, распределения обязанностей, о которых многие из-за стереотипов часто не думают... Идея о том, что отношения должны быть легкими и априори понятными, и что вы должны понимать друг друга с первого слова — такая чушь! Это же просто невозможно!»
Эмма заявила, что наладить хороший диалог получается у однополых пар, так как участники таких отношений не строят догадок, а садятся и договариваются обо всем.
«Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения. К тому же в последнее время я очень увлеклась кинк-культурой: эти ребята общаются лучше всех, они все знают о культуре согласия. Мы могли бы последовать их примеру, это очень полезная модель отношений».
Уотсон прокомментировала свое прошлое интервью, пояснив, что же означала фраза «сама себе партнер».
«Не так давно в интервью я рассказывала, как ближе к 30 годам начала чувствовать ужасную тревожность и давление — что я должна выйти замуж, завести ребенка и сеъхаться с возлюбленным. И у меня не было нужного слова, чтобы обозначить то состояние, поэтому я сказала, что я сама себе партнер. Мне просто нужно было найти для себя определение, которого до этого не было. И ведь люди действительно на это отреагировали! Но для меня дело не столько в самом слове — сколько в том, что мы должны сами создавать для самих себя язык и пространство для самовыражения, потому что иногда слов для нас попросту нет».