Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной

Елизавета Боярская
пообщалась со своими фанатами во время самоизоляции и ответила на самые популярные вопросы поклонников.
Многие согласились с тем, что актриса создает впечатление очень серьезного и строгого человека. Елизавета постаралась объяснить, в чем дело. Она сообщила, что часто сталкивалась с таким мнением, однако это лишь связано с тем, что она старается вести себя замкнуто в новых компаниях.
«Не в первый раз мне говорят, что я произвожу впечатление строго человека. Я не строгий человек. Но если я произвожу такое впечатление – я не против. Почему так получается, объясню. Когда я попадаю в среду, где много незнакомых людей, я зажимаюсь и очень стесняюсь. И поэтому я молчу, здороваюсь и помалкиваю. Это можно принять за высокомерность».
Елизавета добавила, что ведет себя таким же образом и на репетициях с новыми коллегами. Она предпочитает присматриваться и прислушиваться.
«Я лучше присмотрюсь-прислушаюсь, а потом уже внедрюсь. Сказать, что я строгий человек, я не могу. Но когда я вижу в людях строгость, меня это привлекает. Я люблю легких людей, и я даже этому завидую. Но, с другой стороны, когда я вижу людей, которых я не понимаю и не смогу угадать, это не так и плохо. Только хочу, чтобы не было ощущения надменности. Это просто зажим».
Боярская поделилась с поклонниками информацией о том, чем занимается на карантине.
«Я просыпаюсь и готовлю, кормлю, одеваю, мою посуду, гуляем во дворе, кормлю, укладываю. Пока спит младший, могу сделать дела. Со страшим надо сделать уроки. Времени на то, что хотела, нет. Думала, можно сделать то, о чем мечтаешь: выучить язык, научиться готовить, заняться физкультурой, собой, но наверное это возможно, если живешь одна, с родителями либо только с мужем».
Она добавила, что восхищается женщинами, которые посвящают себя домашнему быту.
«Для меня женщины, которые создают уют в доме — не люблю слово домохозяйки, они – героини».