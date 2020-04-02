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Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной

2 апреля
2020 год

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2 апреля 2020
Елизавета Боярская пообщалась со своими фанатами во время самоизоляции и ответила на самые популярные вопросы поклонников.

Многие согласились с тем, что актриса создает впечатление очень серьезного и строгого человека. Елизавета постаралась объяснить, в чем дело. Она сообщила, что часто сталкивалась с таким мнением, однако это лишь связано с тем, что она старается вести себя замкнуто в новых компаниях.

«Не в первый раз мне говорят, что я произвожу впечатление строго человека. Я не строгий человек. Но если я произвожу такое впечатление – я не против. Почему так получается, объясню. Когда я попадаю в среду, где много незнакомых людей, я зажимаюсь и очень стесняюсь. И поэтому я молчу, здороваюсь и помалкиваю. Это можно принять за высокомерность».

Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной

Елизавета добавила, что ведет себя таким же образом и на репетициях с новыми коллегами. Она предпочитает присматриваться и прислушиваться.

«Я лучше присмотрюсь-прислушаюсь, а потом уже внедрюсь. Сказать, что я строгий человек, я не могу. Но когда я вижу в людях строгость, меня это привлекает. Я люблю легких людей, и я даже этому завидую. Но, с другой стороны, когда я вижу людей, которых я не понимаю и не смогу угадать, это не так и плохо. Только хочу, чтобы не было ощущения надменности. Это просто зажим».

Боярская поделилась с поклонниками информацией о том, чем занимается на карантине.

«Я просыпаюсь и готовлю, кормлю, одеваю, мою посуду, гуляем во дворе, кормлю, укладываю. Пока спит младший, могу сделать дела. Со страшим надо сделать уроки. Времени на то, что хотела, нет. Думала, можно сделать то, о чем мечтаешь: выучить язык, научиться готовить, заняться физкультурой, собой, но наверное это возможно, если живешь одна, с родителями либо только с мужем».

Она добавила, что восхищается женщинами, которые посвящают себя домашнему быту.

«Для меня женщины, которые создают уют в доме — не люблю слово домохозяйки, они – героини».
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Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной фотографии
Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной фотографии
Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной фотографии
Елизавет Боярская рассказала, почему кажется очень серьезной женщиной фотографии
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