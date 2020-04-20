Эллен Дедженерес предала доверие своих сотрудников, оставив их без работы

В условиях пандемии Эллен Дедженерес
продолжает снимать свое авторское шоу из дома. Однако вместо того, чтобы привлечь к работе свою проверенную команду, она наняла новых людей. Тем самым оставив более 30 человек без работы. Причем, некоторые из них трудились над шоу Ellen более 17 лет.
Из первоначального состава работать с Дедженерес остались всего четверо. Остальные сотрудники проекта были в шоке, когда узнали о том, что для съемок шоу из своего дома Эллен наняла сторонних специалистов. Причем, узнали они об этом из соцсетей. А полную зарплату им выплатили 16 марта, после чего сказали, что шоу уходит на карантин. При этом, руководство шоу не объяснило им дальнейшие условия работы, получение зарплаты и другие трудовые вопросы.
Только на прошлой неделе исполнительные продюсеры все же связались с сотрудниками и сообщили, что урежут всем зарплаты на 60%.
Изданию Variety удалось поговорить с «бывшими» работниками проекта Эллен. Они подчеркнули, что такое поведение Дедженерес совершенно не соответсвует посылу ее шоу - «будьте добрее». Сама Эллен пока никак не комментировала ситуацию.