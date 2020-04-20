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Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из-за коронавируса

20 апреля
2020 год

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20 апреля 2020
Хоакин Феникс известен не только своими ролями в кино, но и активной социальной позицией. Актер выступает за права животных, а также за охрану окружающей среды. Недавно он решил позаботиться и об американских заключенных. По его словам, сейчас мало кто задумывается об их безопасности в условиях пандемии коронавируса. Феникс решил обратить внимание на эту проблему во время своего обращения к американским властям. Видео речи актера было опубликовано в официальном Twitter кампании «Release Aging People in Prison» («Освободите пожилых людей из тюрьмы»).

Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из-за коронавируса

«Распространение вируса в тюрьмах является угрозой для всех нас. Когда вы заключены за решетку, о такой вещи как самоизоляция, даже речи не идет, как и о необходимом уровне гигиены. Политические лидеры должны сделать все возможное, чтобы обезопасить находящихся в этих заведениях людей и остановить эпидемию. Я отдельно обращаюсь к губернатору Эндрю Куомо - чтобы он проявил милосердие к находящимся в тюрьме гражданам. Жизни множества людей зависят от его действий. Никто не заслуживает того, чтобы умереть в тюрьме от COVID-19», - обратился к властям Хоакин.

Примечательно, что упомянутый в ролике политик Эндрю Куомо уже прислушался к словам Хоакина. Как сообщают американские издания, процесс освобождения граждан из группы риска уже запущен. Это люди старше 55 лет, а также те, чей срок заключения заканчивается в течение следующих 90 дней. В скором времени на свободу даже смогут выйти заключенные, осужденные за преступления особой тяжести.
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Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из-за коронавируса фотографии
Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из-за коронавируса фотографии
Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из-за коронавируса фотографии
Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из-за коронавируса фотографии
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