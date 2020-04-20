Свершилось: Джонни Депп завёл аккаунт в Инстаграме

Вынужденное перенесение социальной жизни в виртуальное пространство за прошедший месяц обогатило нас всевозможными флэшмобами, домашними концертами и откровениями звёзд
, которые, как выяснилось, с трудом переносят временное отлучение от участия во всевозможных шоу. Но на днях свершилось невозможное - каратин выманил в пространство соцсетей Джонни Деппа
. Актёр завёл аккаунт в Инстаграме
три дня назад, и на данный момент на него подписались более трёх миллионов человек. Джонни вышел на связь с 8-минутной речью о самоизоляции
, поделившись с аудиторией своими соображениями о том, как следует воспользоваться этим временем.
«Это мой первый опыт использования соцсетей. Никогда раньше этого не делал. Наверное, потому что у меня не было на это причин до настоящего момента. Нда. Сейчас самое время вступить в диалог, когда угроза со стороны этого невидимого врага повлекла за собой череду трагедий и нанесла ущерб жизни людей. Люди болеют, и не получая ухода, борются за возможность дышать, люди умирают в пугающе больших количествах. Многие потеряли возможность обеспечивать свои семьи и детей из-за этой отвратительной глобальной пандемии. Многие потеряли работу, средства к существованию, многие потеряли бизнес, на который они потратили многие годы работы. И очень много людей остались на улицах без всякой защиты, убежища и какой-либо возможности самоизолироваться. Я чувствую, что нам нужно помогать друг другу пережить эти тёмные времена.
Я знаю, что сейчас кажется, будто у нас связаны руки. И в каком-то смысле так оно и есть. Но наш разум и сердца неукротимы, и мы можем проявить заботу. И посредством заботы мы поможем друг другу и одержим победу».
«Для тех из вас, кто еще способен вытерпеть очередное послание доброй воли: первое и самое важное - берегите себя и оставайтесь дома. Вам необходимо наилучшим образом воспользоваться этим временем, чтобы быть ближе к тем, кого вы любите. И несмотря на страшные обстоятельства, в которых мы оказались, нам нельзя замыкаться в себе и поддаваться адской карантинной монотонности. Нам нужно оставаться любознательными - время в изоляции можно использовать для постижения чего-то нового. И помнить, что сегодняшний день даётся нам лишь однажды - никто не вернёт убытки этого дня завтра. Сегодняшний день не вернётся. Поэтому у нас есть ответственность друг перед другом - приблизить будущее с помощью новых стратегий. Создать что-то сегодня, что принесёт выгоду и пользу вам и окружающим завтра. Сделать что-то, что, как вам кажется, сможет скрасить чей-то день»
.
«Я очень живо помню: когда мои дети росли, они часто приходили ко мне и говорили «Пап, мне скучно, очень скучно». И моя реакция была всегда одинаковой: «Вам не разрешается скучать. Всегда можно найти, чем заняться. Всегда». Рисуй, читай, думай, снимай кино на телефон, играй на музыкальном инструменте. Не умеешь - научись. Нет инструмента - сделай. Все вещи в твоём доме способны издавать звуки. Запиши эти звуки. Напиши песню. Ведь в этом же и есть суть музыки - поднять шум. Ну и бесить соседей, разумеется. Делай плейлисты, обменивайся ими с другими людьми, слушай новую музыку, слушай старую музыку.
Просто занимайте свой разум. Мы продеремся через эту напасть»
.
В заключение своего сообщения Джонни рассказал о том, что до недавнего времени имел честь записывать альбом со своим кумиром, гитаристом Джеффом Бэком
. Полтора года назад они записали песню Джона Леннона
«Изоляция»: «Пророческие слова Леннона - чистая поэзия. Глубина его лирики, как показалось мне и Джеффу, очень созвучна тому, что происходит сейчас. И мы хотели бы подарить эту песню вам»
, - заключил Джонни.