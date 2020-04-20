Том Хэнкс рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией

Одними из первых знаменитостей, подхвативших коварную коронавирусную инфекцию
, стали актёры Том Хэнкс
и Рита Уилсон
. Супруги захворали в Австралии во время работы над фильмом об Элвисе Пресли
, и сразу же легли на карантин в одну из местных больниц. Две недели назад стало известно, что актёры благополучно вылечились. Для близких и поклонников актёра эта новость стала большим облегчением, ведь Том в свои 63 года страдает сахарным диабетом второго типа, попадая, таким образом, в группу риска.
В интервью радиопрограмме The National Defense Radio Show актёр поделился подробностями течения болезни, которую они с женой перенесли совершенно по-разному.
«Рита переносила заболевание куда хуже, чем я. У неё был сильный жар, она потеряла вкус и обоняние. Она не получала никакого удовольствия от еды на протяжении примерно трёх недель»
.
Риту лечили противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, применение которого привело к сильным приступам тошноты: «Ей было так плохо, что она могла лишь ползком передвигаться от кровати до уборной. И всё это продолжалось несколько дней»
.
Симптоматика течения болезни у Тома проявлялась иначе - актёр испытывал небольшие боли и постоянную усталость. Но несмотря на это, пытался проявлять физическую активность, делая приседания и упражнения на растяжку. Однако хватало его на считаные минуты: «Я выбился из сил минут через 12. Лёг на больничную койку и сразу уснул»
.
Том посетовал на свою усталость одной из сотрудниц медперсонала: «Я сказал: «Странная штука со мной произошла. Я просто пытался сделать базовые упражнения и не осилил и половины подходов». Она посмотрела на меня сквозь свои очки так, как будто я самый тупой человек на свете. И напомнила: «У вас вообще-то covid-19»
.