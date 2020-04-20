Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги

Борьба с пандемией коронавируса отнимает у сотрудников здравоохранения все силы и время. В России целые больницы закрываются на карантин, часть московских поликлиник перепрофилированы в центры по диагностике коронавируса, а специализация врачей перестала иметь какое-то значение. Все они стали просто врачами, которые борются с одной огромной напастью. На фоне этих событий может возникнуть неприятное ощущение, что остальные заболевания просто перестали иметь какое-либо значение, а пациенты с серьезными патологиями рискуют не получить должного внимания и ухода.
Напомнить обществу о том, что детские онкологические заболевания никуда не исчезли на время пандемии, решил Константин Хабенский. Совместно с банком «Открытие» и народным проектом «Изоизоляция» актёр запустил акцию #изотворительность, чтобы помочь подопечным своего Благотворительного Фонда, который занимается сбором средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями спинного и головного мозга.
На заре эпохи самоизоляции пользователи российского Фейсбука основали проект «Изоизоляция», в котором может принять участие любой желающий. Смысл проекта заключается в том, чтобы любыми средствами воссоздать картины художников, работы фотографов или кадры из фильмов. За прошедший месяц творческий потенциал изнывающих в четырех стенах обывателей раскрылся с неимоверной мощью. Группа насчитывает более полумиллиона участников и бесчисленное количество очень остроумных «ремейков», собирающих тысячи лайков. Организаторы акции решили монетизировать эти лайки, а собранные средства направить на помощь детям. «Теперь мы не только развлекаемся на карантине, но и делаем доброе дело. Как это работает: на протяжении пяти дней — с 20 по 24 апреля — мы будем ежедневно выбирать самый популярный пост в группе и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк «Открытие» переведет в рубли — и направит на помощь детям с опухолями мозга».
фото: Константин Маковский vs Константин Хабенский
А чтобы привлечь к акции внимание Хабенский воссоздал картину «Бедуин» Константина Маковского: «Больше всего времени ушло на выбор картины. А когда я уже определился, то дал себе возможность похулиганить и добавить моему герою предлагаемые обстоятельства. По Константину Сергеевичу Станиславскому, предлагаемые обстоятельства - это те, в которых герой мог бы находиться в моем исполнении» - рассказал актёр.
Ожидание работ от коллег Константина (к акции обещали присоединиться друзья фонда Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин) - прекрасный повод для того, чтобы насладиться некоторыми работами простых смертных участников группы «Изоизоляция».
фото: Фридрих Вильгельм Кунерт vs Наталья Трубникова