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Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги

20 апреля
2020 год

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20 апреля 2020
Борьба с пандемией коронавируса отнимает у сотрудников здравоохранения все силы и время. В России целые больницы закрываются на карантин, часть московских поликлиник перепрофилированы в центры по диагностике коронавируса, а специализация врачей перестала иметь какое-то значение. Все они стали просто врачами, которые борются с одной огромной напастью. На фоне этих событий может возникнуть неприятное ощущение, что остальные заболевания просто перестали иметь какое-либо значение, а пациенты с серьезными патологиями рискуют не получить должного внимания и ухода.
Напомнить обществу о том, что детские онкологические заболевания никуда не исчезли на время пандемии, решил Константин Хабенский. Совместно с банком «Открытие» и народным проектом «Изоизоляция» актёр запустил акцию #изотворительность, чтобы помочь подопечным своего Благотворительного Фонда, который занимается сбором средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями спинного и головного мозга.
На заре эпохи самоизоляции пользователи российского Фейсбука основали проект «Изоизоляция», в котором может принять участие любой желающий. Смысл проекта заключается в том, чтобы любыми средствами воссоздать картины художников, работы фотографов или кадры из фильмов. За прошедший месяц творческий потенциал изнывающих в четырех стенах обывателей раскрылся с неимоверной мощью. Группа насчитывает более полумиллиона участников и бесчисленное количество очень остроумных «ремейков», собирающих тысячи лайков. Организаторы акции решили монетизировать эти лайки, а собранные средства направить на помощь детям.
«Теперь мы не только развлекаемся на карантине, но и делаем доброе дело. Как это работает: на протяжении пяти дней — с 20 по 24 апреля — мы будем ежедневно выбирать самый популярный пост в группе и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк «Открытие» переведет в рубли — и направит на помощь детям с опухолями мозга».

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Константин Маковский vs Константин Хабенский

А чтобы привлечь к акции внимание Хабенский воссоздал картину «Бедуин» Константина Маковского: «Больше всего времени ушло на выбор картины. А когда я уже определился, то дал себе возможность похулиганить и добавить моему герою предлагаемые обстоятельства. По Константину Сергеевичу Станиславскому, предлагаемые обстоятельства - это те, в которых герой мог бы находиться в моем исполнении» - рассказал актёр.

Ожидание работ от коллег Константина (к акции обещали присоединиться друзья фонда Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин) - прекрасный повод для того, чтобы насладиться некоторыми работами простых смертных участников группы «Изоизоляция».

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Фридрих Вильгельм Кунерт vs Наталья Трубникова

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Сальвадор Дали vs Tatiana Sla‎

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Любови Сугак vs Светлана Шмелева

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Винсент Ван Гог vs Галя Темцуник‎

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Анри Матисс vs Anastassia Lempert‎

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Густав Климт vs Ольга Скидан

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Уилльям Генри Хант vs Лора Гайворонська‎

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Кацусика Хокусай vs Таня Ходова

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Борис Кустодиев vs Vidya-julia Gavrilova‎

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Леонид Андреев vs Наталья Мироненко

Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги
фото: Виктор Васнецов vs Kseniya Vere‎

Больше работ можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги фотографии
Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги фотографии
Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги фотографии
Константин Хабенский присоединился к проекту «Изоизоляция», чтобы превратить лайки в деньги фотографии
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