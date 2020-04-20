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7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

20 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
20 апреля 2020
Многие фотосъёмки и интервью, выходящие в модных изданиях сегодня, в большинстве своём были сделаны в далёкое беззаботное время докарантинной эпохи, когда людям разрешалось выходить из дома и вплотную взаимодействовать друг с другом. Менее запасливые издания вынуждены искать другие пути пополнения контента. Например, британский журнал The Sunday Times обратился напрямую к Дрю Бэрримор с просьбой самостоятельно провести фотосессию для модного спецвыпуска издания. Фотосъёмка должна была состояться в Нью-Йорке при участии команды специалистов, но в назначенный день всё отменили из-за распространения коронавирусной инфекции.
Актриса не растерялась и попросила помощи у своей семилетней дочери Олив. Журнал прислал актрисе несколько одноразовых камер с цветной и чёрно-белой плёнкой, а также вещи, в которых актриса должна была позировать. В итоге юная Олив дебютировала в качестве фотографа с обложкой и съёмкой для модного журнала.

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

«Моя дочь Олив сделала эти фотографии, потому что сейчас такое время, когда всем нам приходится проявить новаторство и изобретательность», - написала Дрю в своём Инстаграме, опубликовав фотографии Олив и хронику съёмочного процесса.

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала
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7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала фотографии
7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала фотографии
7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала фотографии
7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала фотографии
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