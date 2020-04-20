7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла маму для обложки модного журнала

Многие фотосъёмки
и интервью, выходящие в модных изданиях сегодня
, в большинстве своём были сделаны в далёкое беззаботное время докарантинной эпохи, когда людям разрешалось выходить из дома и вплотную взаимодействовать друг с другом. Менее запасливые издания вынуждены искать другие пути пополнения контента. Например, британский журнал The Sunday Times обратился напрямую к Дрю Бэрримор
с просьбой самостоятельно провести фотосессию для модного спецвыпуска издания. Фотосъёмка должна была состояться в Нью-Йорке при участии команды специалистов, но в назначенный день всё отменили из-за распространения коронавирусной инфекции.
Актриса не растерялась и попросила помощи у своей семилетней дочери Олив. Журнал прислал актрисе несколько одноразовых камер с цветной и чёрно-белой плёнкой, а также вещи, в которых актриса должна была позировать. В итоге юная Олив дебютировала в качестве фотографа с обложкой и съёмкой для модного журнала.
«Моя дочь Олив сделала эти фотографии, потому что сейчас такое время, когда всем нам приходится проявить новаторство и изобретательность»
, - написала Дрю в своём Инстаграме
, опубликовав фотографии Олив и хронику съёмочного процесса.