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Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя

20 апреля
2020 год

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20 апреля 2020
В начале марта 2020 года стало известно, что Ольга Зуева и Данила Козловский впервые стали родителями. Об этом событии актёры уведомили общественность через Инстаграм, опубликовав фотографии с новорождённой дочерью. Актёры держали новость о беременности в тайне (хотя эта информация всё равно просочилась в прессу), но с рождением дочери Ольга расслабилась и начала регулярно делиться тематическими снимками.

Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя

А по истечении полутора месяцев Ольга наконец решила обнародовать имя ребёнка: «Я рассыпаюсь на частицы каждый раз, когда произношу её имя…Ода Валентина» - написала актриса в своём Инстаграме.

Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя
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Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя фотографии
Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя фотографии
Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя фотографии
Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя фотографии
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