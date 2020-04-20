Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя

В начале марта 2020 года стало известно
, что Ольга Зуева
и Данила Козловский
впервые стали родителями. Об этом событии актёры уведомили общественность через Инстаграм, опубликовав фотографии с новорождённой дочерью. Актёры держали новость о беременности в тайне (хотя эта информация всё равно просочилась в прессу
), но с рождением дочери Ольга расслабилась и начала регулярно делиться тематическими снимками.
А по истечении полутора месяцев Ольга наконец решила обнародовать имя ребёнка: «Я рассыпаюсь на частицы каждый раз, когда произношу её имя…Ода Валентина»
- написала актриса в своём Инстаграме
.