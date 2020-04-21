«Зачем жить, если нет того, ради чего можно умереть»?: Иван Охлобыстин о посещении храма на Пасху

В ночь на воскресенье, 19 апреля, в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия, была проведена служба «для избранных», на которой присутствовал Иван Охлобыстин
. Об этом рассказал телеграм-канал Baza
. Ранее сообщалось, что дочь Охлобыстина переболела коронавирусом.
Сам Охлобыстин после того, как заметил журналистку, которая пыталась снять его на камеру, попытался отобрать у девушки телефон. Иван спрашивал корреспондентку, зачем она направляет на него объектив телефона: «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?»
«Московский комсомолец»
опубликовал разговор с сотрудницей храма, которая объяснила, почему Охлобыстин присутствовал на службе. Она заявила, что к актеру не может быть претензий, ведь с него не был снят сан, а значит он все еще относится к священству.
«К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода».
Она также отметила, что Охлобыстин часто посещает этот храм, поэтому и пришел на воскресную службу. Сотрудница добавила, что своими призывами приходить в церкви даже во время пандемии Охлобыстин подводит всех священнослужителей, ведь они, наоборот, советуют прихожанам оставаться дома.
«Мы видели видеоролики, где он призывал, что даже в такое время нужно обязательно посещать храмы, причащаться. Мы за его действия ответственности не несем. Хотя он, безусловно, подводит всех священнослужителей. Нам остается только делать выводы».
Прокомментировать поведение Охлобыстина успела и Алена Водонаева
, которая соблюдает режим самоизоляции.
«Когда я читаю, как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы, я зверею. Именно из-за таких безответственных людей, как Охлобыстин, количество зараженных всё время растет. Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Я просто в шоке!»
Сам же Иван опубликовал на своей странице в Вконтакте
сообщение, в котором объяснил, что посещает данный храм уже 25 лет и не считает пандемию причиной перестать это делать.
«Последнее время Пасха стала для меня испытанием, поздравил с Пасхой жителей, истерзанного войной, Донбасса - блокировали аккаунт с миллионом подписчиков в Твиттере, сходил в храм на Пасху сейчас - опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху».
Иван подытожил, что незачем жить, если нет того, ради чего можно умереть.
«Ну, если так.... по дилетантски богословствовать. Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть»?