Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили «Карантинное вино»

Мила Кунис
и Эштон Катчер
занялись благотворительностью. Пара выпустила «Карантинное вино», 100 процентов доходов от продаж которого будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America's Food Fund.
Пара записала ролик для Instagram, в котором Эштон признался, что идея пришла в голову Миле. Актриса попыталась с этим поспорить, но в итоге согласилась с мужем. Знаменитости отказались от сложного дизайна этикеток, ограничившись лишь белой наклейкой с надписями «Пью за...» наверху и «Карантин» - внизу. Остальное пространство Мила и Эштон предлагают заполнить покупателям самим. Сами звезды продолжили фразу «Пью за...» словами «Вас всех» - тех, кто купит за 25 долларов это Пино-нуар, произведенное на виноградниках Willamette Valley, штат Орегон, и тем самым сделает вклад в общее доброе дело.
«Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций - эта гениальная идея пришла в голову Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств».
Из-за карантина многие звезды затевают благотворительные проекты, однако отнюдь не все из этих акций заканчиваются благополучно. Так, Риз Уизерспун
недавно решила раздать преподавателям, все еще продолжающим свою деятельность на карантине, платья собственного бренда Draper James. Для этого учителям требовалось заполнить анкету на сайте. Бренд рассчитывал подарить только 250 нарядов, а остальным вручить скидку в размере 25 процентов.
Ситуация вышла из-под контроля, когда об акции рассказали по телевидению: желающих получить бесплатный наряд оказалось слишком много. Тогда представители бренда связались с преподавателями и предложили всем тем, кто остался без платья, скидку в 30 процентов, однако большинство отреагировало негативно, заявив, что зарплаты учителя всё равно не хватит для того, чтобы приобрести дорогую одежду марки. Всё это показалось женщинам грамотной пиар-акцией.