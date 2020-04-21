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Александр Роднянский сделал прогноз о будущем отечественной киноиндустрии

21 апреля
2020 год

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21 апреля 2020
Константин Богомолов и Ксения Собчак провели трансляцию с продюсером Александром Роднянским. Они пообщались о состоянии отечественной киноиндустрии в рамках нынешней ситуации во всем мире.

Александр Роднянский сделал прогноз о будущем отечественной киноиндустрии

Роднянский, конечно, не мог не напомнить о переносе даты проведения «Кинотавра». Он также затронул тему банкротства кинотеатральной сети и возвращения зрителей в кинозалы.

«Кинотеатры принадлежат частным владельцам. Им нужно платить деньги за аренду залов. И возвращать деньги правообладателям, чьи фильмы они показывают. А они не зарабатывают. Иными словами, первая угроза — банкротство кинотеатральной сети. Вторая проблема — фильмы, которые планировались к выпуску, и на выпуск которых были бы затрачены огромные ресурсы, потеряли свои даты и пока неизвестно, смогут ли их найти. Я боюсь, что в ближайшие полтора года, пока не появится вакцина, которая успокоит всех зрителей, пока в карманах всех зрителей не появятся деньги, а сейчас очень многие не зарабатывают, а значит, поход в кино является не главным приоритетом в их жизни. Пока этого не случится, картины либо не будут выходить в прокат, либо будут выходить не так, как планировали их создатели. Иными словами, их станет меньше»

Продюсер заметил, что в плюсе окажутся онлайн-платформы, которые уже переживают расцвет. Он также отметил, что фильм Стивена Содерберга «Заражение» оказался весьма популярным в связи со сложившейся ситуацией.

Сама же Собчак призналась, что благодаря карантину по совету Роднянского посмотрела сериал «Новый папа».

«Мы посмотрели «Новый папа» с огромным удовольствием. И Снигирь там потрясающая. И вообще он так классно сделан и столько в этом стеба!»
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Александр Роднянский сделал прогноз о будущем отечественной киноиндустрии фотографии
Александр Роднянский сделал прогноз о будущем отечественной киноиндустрии фотографии
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