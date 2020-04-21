Александр Роднянский сделал прогноз о будущем отечественной киноиндустрии

Константин Богомолов
и Ксения Собчак
провели трансляцию с продюсером Александром Роднянским
. Они пообщались о состоянии отечественной киноиндустрии в рамках нынешней ситуации во всем мире.
Роднянский, конечно, не мог не напомнить о переносе даты проведения «Кинотавра»
. Он также затронул тему банкротства кинотеатральной сети и возвращения зрителей в кинозалы.
«Кинотеатры принадлежат частным владельцам. Им нужно платить деньги за аренду залов. И возвращать деньги правообладателям, чьи фильмы они показывают. А они не зарабатывают. Иными словами, первая угроза — банкротство кинотеатральной сети. Вторая проблема — фильмы, которые планировались к выпуску, и на выпуск которых были бы затрачены огромные ресурсы, потеряли свои даты и пока неизвестно, смогут ли их найти. Я боюсь, что в ближайшие полтора года, пока не появится вакцина, которая успокоит всех зрителей, пока в карманах всех зрителей не появятся деньги, а сейчас очень многие не зарабатывают, а значит, поход в кино является не главным приоритетом в их жизни. Пока этого не случится, картины либо не будут выходить в прокат, либо будут выходить не так, как планировали их создатели. Иными словами, их станет меньше»
Продюсер заметил, что в плюсе окажутся онлайн-платформы, которые уже переживают расцвет. Он также отметил, что фильм Стивена Содерберга
«Заражение
» оказался весьма популярным в связи со сложившейся ситуацией.
Сама же Собчак призналась, что благодаря карантину по совету Роднянского посмотрела сериал «Новый папа
».
«Мы посмотрели «Новый папа» с огромным удовольствием. И Снигирь там потрясающая. И вообще он так классно сделан и столько в этом стеба!»