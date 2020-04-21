«Мой мужчина и мои дети — это личное»: Ева Мендес рассказала, почему не показывает свою семью

Ева Мендес
недавно ответила на вопрос подписчиков, почему не делится фотографиями своих дочерей в соцсетях.
Актриса призналась, что считает публикацию фотографий детей слишком личным поступком. Мендес заявила, что сможет позволить себе это, только когда ее дети станут достаточно взрослыми, чтобы дать свое согласие на публикацию снимков.
«У меня всегда была четкая граница в отношении моего мужчины и дочерей. Конечно, я буду говорить о них, но дозированно, и я никогда не буду публиковать фотографии нашей повседневной жизни. Мои дети еще очень маленькие и не понимают, что на самом деле означает публикациях их снимков, у меня нет на это их разрешения. Я не буду публиковать их фотографии, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы дать мне свое согласие».
Ева не была столь категорична к вопросу о публикации снимков мужа. Она всё ещё считает, что вполне может поделиться фото Райана Гослинга
во время съемочного процесса или работы над совместными проектами.
«Что касается Райана, то я буду публиковать различные воспоминания, например, фотографии из фильмов, над которыми мы работали, или что-то подобное. Мой мужчина и мои дети — это личное».