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Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро и другие звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

22 апреля
2020 год

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22 апреля 2020
Неделю назад Кэмерон Диас нарушила трёхмесячное молчание и рассказала о карантинной жизни и материнстве - в конце прошлого года у актрисы и её мужа родилась дочь Рэддокс. Объявив об этом радостном событии, актриса заверила подписчиков в Инстаграме, что не собирается заполнять медийное пространство снимками своей новорождённой дочери. Впрочем, и период «беременности» Диас скрыла от посторонних глаз.
В январе 2020 года американское издание The Blast поделилось фотографией свидетельства о рождении Рэддокс, на котором было скрыто имя биологической матери девочки, а в графе «relationship to child» (что можно перевести как «степень родства») указано, что Диас обладает «power of attorney» или «доверенностью» на ребенка. Эти документы свидетельствуют о том, что Диас либо удочерила Рэддокс, либо прибегла к услугам суррогатной матери. И хотя сама Кэмерон никак не прокомментировала эти слухи, не секрет, что суррогатное материнство - достаточно популярная в Голливуде услуга. И далеко не все звёзды скрывают информацию о том, что их дети появились на свет с помощью третьих лиц.

Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро и другие звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

Роберт Де Ниро настоящий рекордсмен по обращению к суррогатным матерям. Звездный папа воспитывает шестерых детей, трое из которых выношены суррогатными матерями. Де Ниро, кстати, справедливо считать и самым опытным среди родителей, которых захватила «мода» искусственного оплодотворения, Роберт впервые воспользовался такими услугами еще в 1995 году.

Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро и другие звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

Мимо возможности вынашивания ребенка суррогатной матерью не прошла и Сара Джессика Паркер. Хотя до процедуры ЭКО у звезды «Секса в большом городе» уже был сын, появившийся на свет традиционным способом, она всё же попробовала спасти брак с актером Мэттью Бродериком и обзавелась близняшками. Пара довольно открыто говорила о необычном опыте и даже не стала скрывать имя суррогатной матери девочек.

Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро и другие звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

Николь Кидман, столкнувшаяся с серьезными проблемами со здоровьем в ходе неудачных беременностей, тоже обратилась в клинику с просьбой поиска суррогатной матери. И хотя Николь пришлось пережить немало трудностей в браке с Томом Крузом, актриса все же смогла родить ребенка своему второму супругу, певцу Киту Урбану. Николь побоялась повторять эксперимент с деторождением во второй раз, поэтому следующего ребенка Урбану родила уже суррогатная мать. Этого факта пара не скрывала. Кидман даже публично поблагодарила всех причастных к этому событию в день рождения малышки.

Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро и другие звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

Шэрон Стоун также стала мамой ребенка, выношенного другой женщиной. Всего у актрисы трое сыновей, двое из которых Шэрон усыновила.

Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро и другие звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

В 2013 году Джордж Лукас впервые стал биологическим отцом - у режиссёра и его второй супруги Меллоди Хобсон родилась дочь Эверест, выношенная суррогатной матерью. Помимо Эверест у режиссёра есть трое приёмных детей - дочери Аманда и Кэти и сын Джетт.
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