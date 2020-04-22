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У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок

22 апреля
2020 год

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22 апреля 2020
Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями второй раз - об этом актёр сообщил общественности в своём Инстаграме, опубликовав знаменитый кадр из мультфильма «Король Лев».

У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок

Пол и имя ребёнка родители пока что не обнародовали, хотя некоторые толкователи соцсетевой символики уже предположили, что у актёров родился мальчик (по аналогии со львёнком Симбой).
Владимир и Антонина состоят в отношениях уже пять лет. В июле 2017 года у пары родилась дочь Ева. В начале марта 2020 года актёры приняли участие в первой семейной фотосессии для издания «Hello!» Своё решение организовать дочери подобный светский выход Владимир объяснил желанием контролировать ситуацию:

У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок

«Я всегда жестко разграничивал частную жизнь и общественную. Есть что-то личное, и оно должно оставаться недоступным для окружающих. Знаете, бывает, что ребенок еще не успел родиться, а родители ему уже страницу в Инстаграме завели. Нам с Тоней такой подход совсем не близок. В моей позиции ничего не изменилось. Наше решение сняться для обложки журнала всей семьей совсем не значит "Пожалуйста, заходите в мой дом, двери открыты". Просто сейчас каждый человек, ведущий социальные сети, имеет собственное средство массовой информации. И поскольку мы дружим с творческими людьми, посещаем праздники, премьеры, в какой-то момент я стал обращать внимание на то, что так называемые доброжелатели пытаются сфотографировать ребенка. Даже не столько папарацци, потому что, как мне кажется, эта сфера у нас не развита, сколько обычные люди, желающие за наш счет привлечь к себе внимание. Чтобы избежать таких ситуаций, мы решили сами организовать Еве красивый выход. Думаю, это правильно».
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У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок фотографии
У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок фотографии
У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок фотографии
У Владимира Яглыча и Антонины Паперной родился второй ребёнок фотографии
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