Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о лечении актрисы

В издании «Комсомольская правда» появилась новость
о том, что Анастасия Заворотнюк
успешно проходит лечение новым медицинским препаратом из Америки. Согласно тексту новости, некий «друг семьи» и «врачи, посвященные в детали её лечения» заверили издание в том, что актрису выписали из больницы, после того, как она перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга. «Друг» супруга Анастасии, фигуриста Петра Чернышева радостно сообщил «КП» о том, что медики отпустили актрису домой на самоизоляцию, так как она может обходиться без круглосуточного наблюдения.
А «медик, попросивший не называть его имени» рассказал, что актриса якобы проходит курс лечения препаратом нового формата. Также в статье опубликована копия справки с указанием диагноза актрисы «глиобластома».
Родные Анастасии Заворотнюк поспешили опровергнуть эту новость и предостеречь читателей о том, что не стоит с доверием относиться к информации о чудо-препарате, упомянутом в статье
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«Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата Кейтруда (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что НЕ знакомы с этим препаратом и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье»
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