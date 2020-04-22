Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему актёр сидит на карантине с Деми Мур

Самоизоляция сближает - до такой степени, что бывшие супруги Брюс Уиллис
и Деми Мур
объединились на время карантина и коротают эти бесконечные дни в Айдахо вместе со своими дочерьми и их приятелями. В то время как нынешняя супруга Уиллиса Эмма Хемминг с маленькими дочерьми сидит в Лос-Анджелесе. После того, как Деми поделилась веселыми карантинными снимками в Инстаграме, общественность перевозбудилась и начала гадать, по какой причине Уиллис оставил свою новую семью в столь тяжелое время и «вернулся к бывшей».
Оказалось, что всему виной злосчастная пытливость и любознательность маленьких детей. О реальных причинах карантинного гамбита Уиллиса рассказала его дочь Скаут в записи подкаста Dopey:
«Моя мачеха и сестрёнки собирались к нам присоединиться. Но младшая сестра, которой никогда не говорили о том, что нельзя трогать иглы от шприцов, нашла одну такую в парке и попыталась проткнуть ею ботинок, но в итоге проткнула ногу. Поэтому моей мачехе пришлось остаться в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов после того, как сестру отвели к врачу. Папа приехал сюда раньше, а потом началось все это безумие с границами, и мачеха с сёстрами остались в Лос-Анджелесе»
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