Ричард Гир стал отцом в третий раз

Ричард Гир
и Алехандра Сильва вновь стали родителями. У пары родился второй общий сын, имя которого пока не раскрывается. Об этом сообщило испанское издание HOLA!
Ричард Гир уже воспитывает 20-летнего сына Гомера, а у его жены есть 6-летний сын Альберт. Гир сыграл свадьбу с 35-летней Сильвой в 2018 году
. Их сблизил общий интерес в правовой сфере, а уже в феврале 2019-го на свет появился общий первенец Гира и Сильвы - Алехандро
. Спустя несколько месяцев после его рождения избранница актера забеременела во второй раз.