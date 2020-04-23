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Ричард Гир стал отцом в третий раз

23 апреля
2020 год

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23 апреля 2020
Ричард Гир и Алехандра Сильва вновь стали родителями. У пары родился второй общий сын, имя которого пока не раскрывается. Об этом сообщило испанское издание HOLA!

Ричард Гир стал отцом в третий раз

Ричард Гир уже воспитывает 20-летнего сына Гомера, а у его жены есть 6-летний сын Альберт. Гир сыграл свадьбу с 35-летней Сильвой в 2018 году. Их сблизил общий интерес в правовой сфере, а уже в феврале 2019-го на свет появился общий первенец Гира и Сильвы - Алехандро. Спустя несколько месяцев после его рождения избранница актера забеременела во второй раз.
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