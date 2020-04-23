Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом

В новом выпуске программы «Судьба человека
» гостем стал актер Илья Соколовский
. Он рассказал о своей карьере, отношениях с отцом и личной жизни.
Илья заявил, что до семи лет был уверен, что его отец летчик. Однако позже узнал правду от бабушки. Отец Соколовского уже имел на тот момент другую семью и был псковским реставратором и художником. Актеру удалось увидеть его лишь однажды, на похоронах. Илья вспоминает, что чувствовал себя некомфортно и хотел уйти.
«Мне казалось, что народ весь смотрит, как меня подталкивают к гробу, чтобы я попрощался. Но у меня тогда было большое желание уйти быстрее».
Соколовский рассказал и о личной жизни. Он вспомнил, что когда-то был влюблен в девушку, которая изменила ему с Юрием Аскаровым
.
«Моя первая любовь уехала учиться в Москву. Я решил сделать ей сюрприз и без предупреждения приехал к ней. Оказалось, что она уже встречалась со своим однокурсником».
Однако неприятности в личной жизни Соколовского быстро закончились. И уже будучи студентом ГИТИСа Илья встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда, а позже она стала женой Соколовского.
«С моей будущей женой мы познакомились на практике в Новый год. Она была Снегурочкой, и я сказал другу в тот же вечер: «Если с этой девочкой получится, она будет моей женой».