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Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом

23 апреля
2020 год

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23 апреля 2020
В новом выпуске программы «Судьба человека» гостем стал актер Илья Соколовский. Он рассказал о своей карьере, отношениях с отцом и личной жизни.

Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом

Илья заявил, что до семи лет был уверен, что его отец летчик. Однако позже узнал правду от бабушки. Отец Соколовского уже имел на тот момент другую семью и был псковским реставратором и художником. Актеру удалось увидеть его лишь однажды, на похоронах. Илья вспоминает, что чувствовал себя некомфортно и хотел уйти.

«Мне казалось, что народ весь смотрит, как меня подталкивают к гробу, чтобы я попрощался. Но у меня тогда было большое желание уйти быстрее».

Соколовский рассказал и о личной жизни. Он вспомнил, что когда-то был влюблен в девушку, которая изменила ему с Юрием Аскаровым.

«Моя первая любовь уехала учиться в Москву. Я решил сделать ей сюрприз и без предупреждения приехал к ней. Оказалось, что она уже встречалась со своим однокурсником».

Однако неприятности в личной жизни Соколовского быстро закончились. И уже будучи студентом ГИТИСа Илья встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда, а позже она стала женой Соколовского.

«С моей будущей женой мы познакомились на практике в Новый год. Она была Снегурочкой, и я сказал другу в тот же вечер: «Если с этой девочкой получится, она будет моей женой».
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Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом фотографии
Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом фотографии
Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом фотографии
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