Илья Соколовский рассказал о единственной встрече с отцом

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Актер рассказал, с кого берет пример

«Я воспринимаю Фассбендера и МакКонахи как своих коллег»: Владимир Мишуков о тонкостях профессии

Ричард Гир стал отцом в третий раз

22 апреля

Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему актёр сидит на карантине с Деми Мур

В то время как его новая супруга с маленькими детьми находятся в другом городе